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Posted 10 апреля, 09:13

Published 10 апреля, 09:13

Modified 31 октября, 08:48

Updated 31 октября, 08:48

В Пермь пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту

В Пермь пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту

10 апреля 2023, 09:13
Фото: 1MI
В Пермь пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту
В Прикамье начали формирование новых добровольческих батальонов для участия в спецоперации на Украине. Как будет проходить кампания по набору добровольцев на СВО в Перми — в нашем материале.

В Минобороны утвердили новый приказ о наборе на СВО

В начале марта 2023 года Министерство обороны РФ опубликовало приказ, регламентирующий новый порядок набора добровольцев на контрактную службу. В документе описываются правила набора добровольцев и пребывания граждан в добровольческих формированиях.

Одновременно с публикацией приказа Минобороны в СМИ появилась информация о планах правительства набрать до конца 2023 года 400 тысяч контрактников. Различные источники утверждают, что планы по набору добровольцев на СВО уже спущены в каждый регион, а губернаторы и территориальные военкоматы активно ведут работу в этом направлении. Утверждается, что известны и некоторые данные по плану набора добровольцев на СВО в ряде регионов. Например, норматив набора добровольцев на СВО в Пермском крае — около 9 тысяч человек.

В то же время никаких официальных подтверждений от правительства и Минобороны по поводу массового набора контрактников в добровольческие формирования для участия в СВО — нет. Хотя ведомство не торопится опровергнуть данные сведения.

Эксперты считают, что масштабная кампания по привлечению добровольцев на СВО вполне вероятна, поскольку о необходимости нарастить число контрактников в Вооруженных силах РФ говорил глава Минобороны Сергей Шойгу еще в декабре 2022 года.

В Минобороны утвердили новый приказ о наборе на СВОВ Минобороны утвердили новый приказ о наборе на СВО
В Минобороны утвердили новый приказ о наборе на СВО
Фото: 1MI

Кого из Перми возьмут добровольцами на СВО на Украине?

Добровольцев на СВО записывают в территориальных военкоматах Перми и в пункте отбора на службу по контракту. На данный момент в Пермском крае формируются новые добровольческие формирования с новыми военными специализациями.

Ранее Пермский край уже направил в зону СВО два батальона добровольцев — «Молот» и «Парма». Туда принимали всех желающих мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, как состоящих в запасе, так и ранее не служивших.

Узнать подробности о приеме в добровольческие отряды Перми можно по телефону 8 (342) 237-57-20 или непосредственно в пункте отбора добровольцев в Перми по улице Монастырской, 53б.

Критерии отбора добровольцев из Перми в зону спецоперации

Обязанности по отбору добровольцев на СВО возложены на военкоматы. По новым правилам набора, утвержденным Минобороны РФ, добровольцы на СВО могут подписать контракт с ВС РФ только после прохождения трех этапов отбора:

  1. У кандидата принимаются заявление и документы об образовании, семейном положении, наличии судимости. Военкомат проверяет документы добровольца на СВО и приглашает гражданина на медкомиссию.
  2. Медицинская комиссия проверяет годность кандидата по физическим и психическим параметрам. У добровольца на СВО не должно быть тяжелых хронических заболеваний, увечий и травм, угрожающих здоровью. Психолог проводит с гражданином беседу, на которой кандидат должен четко мотивировать свое желание отправиться на СВО. Также проверяется наличие у добровольца организаторских способностей и умение работать в команде.
  3. Проверка физподготовки кандидата — требования по выполнению нормативов предъявляются в зависимости от возраста добровольца.

Отмечается, что гражданин, подписавший контракт на военную службу, может расторгнуть его раньше срока по своему желанию.

Кого из Перми возьмут добровольцами на СВО на Украине?Кого из Перми возьмут добровольцами на СВО на Украине?
Кого из Перми возьмут добровольцами на СВО на Украине?
Фото: 1MI

Будет ли в Перми вторая волна частичной мобилизации в 2023 году?

В марте 2023 года пермяки стали получать повестки в военкоматы. В связи с этим у граждан появилась обеспокоенность, не началась ли вторая волна частичной мобилизации.

Военный комиссар Пермского края не стал комментировать ситуацию. Но в Кремле рассылку повесток в регионах России объяснили уточнением данных о гражданах, состоящих на воинском учете. Как пояснили эксперты, актуализация данных о запасниках — обычная практика военкоматов, которые обновляют свои базы. Призывать на СВО по этим повесткам не планируется, и о второй волне частичной мобилизации речь не идет.

Повестки в Перми могут рассылать и для призыва граждан на военные сборы. Но в 2023 году пока не выходил приказ о проведении военных сборов на территории Российской Федерации.

Кому из Перми начали приходить повестки с 1 апреля 2023 года?

Получать повестки на военную службу с апреля 2023 года в Перми стали молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Мужчины призываются в рамках весеннего призыва — 2023.

Сколько ребят призовут на срочную службу в Перми весной, пока неизвестно. В 2022 году из Пермского края набрали 2,5 тыс. срочников. В нынешнем году на срочную военную службу в Центральном военном округе, куда входит и Пермский край, планируют призвать 57 тыс. новобранцев. Отмечается, что план по призывникам вырос по сравнению с прошлым годом на 4 тыс. человек.

Кому из Перми начали приходить повестки с 1 апреля 2023 года?Кому из Перми начали приходить повестки с 1 апреля 2023 года?
Кому из Перми начали приходить повестки с 1 апреля 2023 года?
Фото: 1MI

Могут ли отправить срочников на спецоперацию на Украине?

Срочники из Пермского края не будут привлекать для участия в СВО. Также новобранцев не будут отправлять служить на вновь присоединенные территории — в Херсонскую и Запорожскую области, ЛНР и ДНР. Но ребят могут отправить служить в пограничные российские регионы, хотя и в этом случае для выполнения боевых задач они привлекаться не будут.

Отмечается, что срочник после нескольких месяцев службы может подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО. Но контракт подписывается только по личному желанию военнослужащего.

В то же время, Госдума в начале апреля 2023 года в первом чтении одобрила поправки в законопроект Минобороне о миротворческих миссиях. Теперь для участия в миротворческой деятельности могут привлекаться любые военнослужащие. Это касается и тех, кто проходит срочную службу. Отмечается, что стать миротворцем можно только после прохождения специальной военной подготовке и только на добровольных началах.

Могут ли отправить срочников на спецоперацию на Украине?Могут ли отправить срочников на спецоперацию на Украине?
Могут ли отправить срочников на спецоперацию на Украине?
Фото: 1MI
#Пермь#Спецоперация#Военные#Добровольцы
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