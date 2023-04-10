В Пермь пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту

Одновременно с публикацией приказа Минобороны в СМИ появилась информация о планах правительства набрать до конца 2023 года 400 тысяч контрактников. Различные источники утверждают, что планы по набору добровольцев на СВО уже спущены в каждый регион, а губернаторы и территориальные военкоматы активно ведут работу в этом направлении. Утверждается, что известны и некоторые данные по плану набора добровольцев на СВО в ряде регионов. Например, норматив набора добровольцев на СВО в Пермском крае — около 9 тысяч человек.