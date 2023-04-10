В Пермь пришла разнарядка о наборе военнослужащих по контракту

Posted 10 апреля, 09:13
Published 10 апреля, 09:13
Modified 31 октября, 08:48
Updated 31 октября, 08:48
В начале марта 2023 года Министерство обороны РФ опубликовало приказ, регламентирующий новый порядок набора добровольцев на контрактную службу. В документе описываются правила набора добровольцев и пребывания граждан в добровольческих формированиях.
Одновременно с публикацией приказа Минобороны в СМИ появилась информация о планах правительства набрать до конца 2023 года 400 тысяч контрактников. Различные источники утверждают, что планы по набору добровольцев на СВО уже спущены в каждый регион, а губернаторы и территориальные военкоматы активно ведут работу в этом направлении. Утверждается, что известны и некоторые данные по плану набора добровольцев на СВО в ряде регионов. Например, норматив набора добровольцев на СВО в Пермском крае — около 9 тысяч человек.
В то же время никаких официальных подтверждений от правительства и Минобороны по поводу массового набора контрактников в добровольческие формирования для участия в СВО — нет. Хотя ведомство не торопится опровергнуть данные сведения.
Эксперты считают, что масштабная кампания по привлечению добровольцев на СВО вполне вероятна, поскольку о необходимости нарастить число контрактников в Вооруженных силах РФ говорил глава Минобороны Сергей Шойгу еще в декабре 2022 года.
Добровольцев на СВО записывают в территориальных военкоматах Перми и в пункте отбора на службу по контракту. На данный момент в Пермском крае формируются новые добровольческие формирования с новыми военными специализациями.
Ранее Пермский край уже направил в зону СВО два батальона добровольцев — «Молот» и «Парма». Туда принимали всех желающих мужчин в возрасте от 18 до 50 лет, как состоящих в запасе, так и ранее не служивших.
Узнать подробности о приеме в добровольческие отряды Перми можно по телефону 8 (342) 237-57-20 или непосредственно в пункте отбора добровольцев в Перми по улице Монастырской, 53б.
Обязанности по отбору добровольцев на СВО возложены на военкоматы. По новым правилам набора, утвержденным Минобороны РФ, добровольцы на СВО могут подписать контракт с ВС РФ только после прохождения трех этапов отбора:
Отмечается, что гражданин, подписавший контракт на военную службу, может расторгнуть его раньше срока по своему желанию.
В марте 2023 года пермяки стали получать повестки в военкоматы. В связи с этим у граждан появилась обеспокоенность, не началась ли вторая волна частичной мобилизации.
Военный комиссар Пермского края не стал комментировать ситуацию. Но в Кремле рассылку повесток в регионах России объяснили уточнением данных о гражданах, состоящих на воинском учете. Как пояснили эксперты, актуализация данных о запасниках — обычная практика военкоматов, которые обновляют свои базы. Призывать на СВО по этим повесткам не планируется, и о второй волне частичной мобилизации речь не идет.
Повестки в Перми могут рассылать и для призыва граждан на военные сборы. Но в 2023 году пока не выходил приказ о проведении военных сборов на территории Российской Федерации.
Получать повестки на военную службу с апреля 2023 года в Перми стали молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Мужчины призываются в рамках весеннего призыва — 2023.
Сколько ребят призовут на срочную службу в Перми весной, пока неизвестно. В 2022 году из Пермского края набрали 2,5 тыс. срочников. В нынешнем году на срочную военную службу в Центральном военном округе, куда входит и Пермский край, планируют призвать 57 тыс. новобранцев. Отмечается, что план по призывникам вырос по сравнению с прошлым годом на 4 тыс. человек.
Срочники из Пермского края не будут привлекать для участия в СВО. Также новобранцев не будут отправлять служить на вновь присоединенные территории — в Херсонскую и Запорожскую области, ЛНР и ДНР. Но ребят могут отправить служить в пограничные российские регионы, хотя и в этом случае для выполнения боевых задач они привлекаться не будут.
Отмечается, что срочник после нескольких месяцев службы может подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО. Но контракт подписывается только по личному желанию военнослужащего.
В то же время, Госдума в начале апреля 2023 года в первом чтении одобрила поправки в законопроект Минобороне о миротворческих миссиях. Теперь для участия в миротворческой деятельности могут привлекаться любые военнослужащие. Это касается и тех, кто проходит срочную службу. Отмечается, что стать миротворцем можно только после прохождения специальной военной подготовке и только на добровольных началах.