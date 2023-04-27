Строительная готовность новой инфекционной больницы в Перми выросла до 60%

Posted 27 апреля, 06:43
Published 27 апреля, 06:43
Modified Сегодня, 02:59
Updated Сегодня, 02:59
Общая строительная готовность новой инфекционной больницы на улице Леонова, 84 достигла 60%. По данным пресс-службы министерства строительства Пермского края, работы идут в графике. Сейчас строители занимаются лечебным корпусом: монтируют окна, кровлю, идут фасадные работы, на 90% выполнена кладка внутренних стен, перегородок первой и второй секции. В третьей секции идет отделка, устройство систем отопления, электромонтажные работы.
Параллельно продолжаются работы в административно-хозяйственном корпусе, где появится прачечная, станция обработки и дезинфекции транспорта, блок обеззараживания отходов. Кроме того, там расположится пищеблок со столовой для персонала. Здесь уже идет комплектация технологическим оборудованием. Это значит, что основные строительные уже завершены.
Работы выполняет подрядчик «ЖБК-строй», который построил три здания: КПП, административно-хозяйственный корпус и основной лечебный корпус. На территории медучреждения проведены все нужные внутриплощадочные коммунальные сети, завершается устройство емкостей локальных очистных сооружений.
Новая инфекционная больница рассчитана на 232 койко-места, в стационаре 12 коек реанимации, амбулаторно-диагностическое отделение — на 80 посещений в смену.