Строительная готовность новой инфекционной больницы в Перми выросла до 60%

Параллельно продолжаются работы в административно-хозяйственном корпусе, где появится прачечная, станция обработки и дезинфекции транспорта, блок обеззараживания отходов. Кроме того, там расположится пищеблок со столовой для персонала. Здесь уже идет комплектация технологическим оборудованием. Это значит, что основные строительные уже завершены.