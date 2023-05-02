Проект третьего этапа реконструкции Соликамского тракта в Перми прошел госэкспертизу

Соликамский тракт будут расширять в три этапа. На первом реконструируют отрезок от площади Восстания до ул. Ивана Франко. В ходе второго построят развязку в двух уровнях на пересечении с железнодорожной веткой Горнозаводского направления. Третий будет включать в себя работы на участке в районе Камской ГЭС и устройство тоннеля на пересечении с ул. Первомайской.