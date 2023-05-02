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Posted 2 мая 2023, 06:47

Published 2 мая 2023, 06:47

Modified 11 ноября, 08:00

Updated 11 ноября, 08:00

Проект третьего этапа реконструкции Соликамского тракта в Перми прошел госэкспертизу

Проект третьего этапа реконструкции Соликамского тракта в Перми прошел госэкспертизу

2 мая 2023, 06:47
Фото: properm.ru.
26 апреля Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края получило положительное заключение.

Государственная экспертиза одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий по третьему этапу реконструкции ул. Соликамской в Перми. Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края получило положительно заключение 26 апреля, сообщает Business Class.

Соликамский тракт будут расширять в три этапа. На первом реконструируют отрезок от площади Восстания до ул. Ивана Франко. В ходе второго построят развязку в двух уровнях на пересечении с железнодорожной веткой Горнозаводского направления. Третий будет включать в себя работы на участке в районе Камской ГЭС и устройство тоннеля на пересечении с ул. Первомайской.

Госэкспертиза дала положительную оценку по второму и третьему этапам. Первый этап в конце 2022 года получил отрицательное заключение экспертов.

#Общество#Ремонт дорог
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