Проект третьего этапа реконструкции Соликамского тракта в Перми прошел госэкспертизу

Posted 2 мая 2023, 06:47
Published 2 мая 2023, 06:47
Modified 11 ноября, 08:00
Updated 11 ноября, 08:00
Государственная экспертиза одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий по третьему этапу реконструкции ул. Соликамской в Перми. Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края получило положительно заключение 26 апреля, сообщает Business Class.
Соликамский тракт будут расширять в три этапа. На первом реконструируют отрезок от площади Восстания до ул. Ивана Франко. В ходе второго построят развязку в двух уровнях на пересечении с железнодорожной веткой Горнозаводского направления. Третий будет включать в себя работы на участке в районе Камской ГЭС и устройство тоннеля на пересечении с ул. Первомайской.
Госэкспертиза дала положительную оценку по второму и третьему этапам. Первый этап в конце 2022 года получил отрицательное заключение экспертов.