В Перми запущен экскурсионный автобусный маршрут №300-т

Posted 2 мая, 09:50
Published 2 мая, 09:50
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
С 5 мая пермяки и гости города смогут проехать по экскурсионному автобусному маршруту №300. Протяженность поездки составит 1,5 часа, а длина маршрута — 30 км. Рейс будет стартовать от железнодорожной станции Пермь-1 через Соборную площадь, эспланаду, Октябрьскую и Комсомольскую площади, монумент «МиГ на взлете», а затем по ул. Сибирской и Белинского до музея пермской артиллерии в Мотовилиху, после чего автобус вернется к старту поездки.
В автобусе установлены медиапанели, на которых пассажиры могут увидеть архивные кадры старой Перми. Аудиогид рассказывает о достопримечательностях города, его истории и знаменитых жителях и гостях. Обслуживанием экскурсионного маршрута №300т занимается ООО «Автобик».
Проехать по маршруту можно с 5 по 8 мая в 10:00, 12:00, 14:30 и 16:30, далее весь месяц — по пятницам, субботам и воскресеньям в это же время, кроме 9 мая. Как сообщают в пресс-службе мэрии Перми, стоимость взрослого билета составит 300 рублей, а для детей или пенсионеров — 200 рублей. Он будет действовать в течение дня — можно выходить на остановках и через некоторое время вновь садиться в экскурсионный автобус. Билет можно купить перед посадкой или предварительно забронировать по телефону 2-780-580.