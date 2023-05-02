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Posted 2 мая, 09:50

Published 2 мая, 09:50

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

В Перми запустят с 5 мая экскурсионный маршрут к 300-летию города

В Перми запущен экскурсионный автобусный маршрут №300-т

2 мая 2023, 09:50
Фото: пресс-служба администрации Перми

В Перми запустят с 5 мая экскурсионный маршрут к 300-летию города

Автобус будет ездить по следующему маршруту: станция Пермь-1 — станция Пермь-2 — улица Ленина — Комсомольский проспект — Революции — Уральская — станция Пермь-1.

С 5 мая пермяки и гости города смогут проехать по экскурсионному автобусному маршруту №300. Протяженность поездки составит 1,5 часа, а длина маршрута — 30 км. Рейс будет стартовать от железнодорожной станции Пермь-1 через Соборную площадь, эспланаду, Октябрьскую и Комсомольскую площади, монумент «МиГ на взлете», а затем по ул. Сибирской и Белинского до музея пермской артиллерии в Мотовилиху, после чего автобус вернется к старту поездки.

В автобусе установлены медиапанели, на которых пассажиры могут увидеть архивные кадры старой Перми. Аудиогид рассказывает о достопримечательностях города, его истории и знаменитых жителях и гостях. Обслуживанием экскурсионного маршрута №300т занимается ООО «Автобик».

Проехать по маршруту можно с 5 по 8 мая в 10:00, 12:00, 14:30 и 16:30, далее весь месяц — по пятницам, субботам и воскресеньям в это же время, кроме 9 мая. Как сообщают в пресс-службе мэрии Перми, стоимость взрослого билета составит 300 рублей, а для детей или пенсионеров — 200 рублей. Он будет действовать в течение дня — можно выходить на остановках и через некоторое время вновь садиться в экскурсионный автобус. Билет можно купить перед посадкой или предварительно забронировать по телефону 2-780-580.

#Авто#Пермская езда#Пермь 300
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