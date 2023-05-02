В Перми запущен экскурсионный автобусный маршрут №300-т

Проехать по маршруту можно с 5 по 8 мая в 10:00, 12:00, 14:30 и 16:30, далее весь месяц — по пятницам, субботам и воскресеньям в это же время, кроме 9 мая. Как сообщают в пресс-службе мэрии Перми, стоимость взрослого билета составит 300 рублей, а для детей или пенсионеров — 200 рублей. Он будет действовать в течение дня — можно выходить на остановках и через некоторое время вновь садиться в экскурсионный автобус. Билет можно купить перед посадкой или предварительно забронировать по телефону 2-780-580.