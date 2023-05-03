Тур рэпера Loqiemean в Перми отменяется из-за обращения в Генпрокуратуру РФ

Posted 3 мая 2023,, 13:44
Published 3 мая 2023,, 13:44
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Тур Loqiemean «Дипломат» в Перми отменяется по независящим от организатора и артиста причинам, сообщается в канале группы ВКонтакте. Он должен был состояться 16 мая в концерт-холле «Свобода».
Известно, что вчера глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своем telegram-канале сообщила, что тур рэпера Loqiemean по России начали отменять. По информации СМИ пропали афиши в Москве, Самаре и Тюмени. Также концерты отменены в Екатеринбурге и Новосибирске.
«Но не думаю, что дело закончится только отменой концертов. Вполне возможно, что его привлекут к административной ответственности за дискредитацию армии и пропаганду ЛГБТ*», — пишет Мизулина. По ее просьбе было направлено обращение в Генпрокуратуру с требованием проверить Loqiemean из-за того, что рэпер критиковал СВО.
На своей странице ВКонтакте Loqiemean написал ответ на волну отмен концертов. «К сожалению, я был вынужден отменить свои выступления по российским городам из-за потока лжи, инициированного в мою сторону некоторыми блогерами. <…> Надеюсь смогу вернуться на сцену через какой-то период времени. Если кто-то решит оставить билет на память — мы об этом вспомним. <…> Я всегда хотел жить в России и развивать в ней то, что умею и могу, потому что люблю свою Родину, хоть я и не всегда согласен с государством. При этом я всегда был за развитие страны, против наркотиков, педофилии, травли детей, подростков, в том числе в сети, и за чистоту в своих городах», — сообщает он.
Организаторы в Перми предлагают уже купившим билеты людям оформить возврат билета и написать для этого заявку на электронную почту. «Все заявки на возврат будут обработаны в порядке очереди. Просим вас с пониманием отнестись к увеличенным срокам оформления возврата — из-за большого количества отмененных мероприятий нам нужно больше времени, чтобы вернуть денежные средства покупателям. Надеемся на ваше понимание и благодарим за терпение», — говорится в сообщении.
* Движение признано экстремистским в России.