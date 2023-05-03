Тур рэпера Loqiemean в Перми отменяется из-за обращения в Генпрокуратуру РФ

На своей странице ВКонтакте Loqiemean написал ответ на волну отмен концертов. «К сожалению, я был вынужден отменить свои выступления по российским городам из-за потока лжи, инициированного в мою сторону некоторыми блогерами. <…> Надеюсь смогу вернуться на сцену через какой-то период времени. Если кто-то решит оставить билет на память — мы об этом вспомним. <…> Я всегда хотел жить в России и развивать в ней то, что умею и могу, потому что люблю свою Родину, хоть я и не всегда согласен с государством. При этом я всегда был за развитие страны, против наркотиков, педофилии, травли детей, подростков, в том числе в сети, и за чистоту в своих городах», — сообщает он.