Пенсионер МВД не смог обжаловать срок в колонии за ДТП с тремя жертвами в Перми

Posted 17 мая 2023, 13:12
Published 17 мая 2023, 13:12
Modified 26 ноября, 07:27
Updated 26 ноября, 07:27
Сегодня в Пермском краевом суде продолжили рассматривать апелляционные жалобы по уголовному делу о смертельном ДТП в остановке «Площадь Карла Маркса». Приговор первой инстанции обжаловал адвокат единственной выжившей в аварии Анны Авериной, потерпевшая не согласилась с мягкостью назначенного наказания и небольшим размером компенсации морального вреда.
Пермский краевой суд оставил без изменения приговор Сергею Ощепкову. Теперь решение о наказании вступило в силу и устроивший ДТП с тремя погибшими в центре Перми пенсионер МВД должен отправиться в колонию-поселение на 3,5 года.
Как сообщает журналист Properm.ru из зала суда, защитник Сергея Ощепкова требует вернуть дело на новое рассмотрение. Он утверждает, что мужчина был болен и не виноват. Адвокат ходатайствует о проведении психолого-психиатрической и комплексной экспертизы, которая должна определить состояние его здоровья. Кроме того, он считает, что на экспертизу нужно отправить одну из свидетелей и врача скорой помощи, который осматривал мужчину после ДТП.
Потерпевшие и гособвинение с этим не согласны. Они считают, что приговор для виновника ДТП слишком мягкий. Адвокаты напомнили, что осенью прошлого года ещё не были сняты все антиковидные меры и 70-летнему пенсионеру нужно было находиться на самоизоляции.
Гособвинение и потерпевшие выступили против назначения экспертизы, поскольку она не не имеет смысла и не покажет, терял ли Ощепков сознания и в какой момент — перед, во время или после ДТП. Адвокаты потерпевших также напомнили, что о болезненном состоянии Ощепкова говорит и то, что он накануне аварии сдавал тест на COVID-19 и по правилам должен был ждать его результатов дома.
В итоге суд отклонил ходатайство адвоката Ощепкова о проведении экспертизы.
В суде по ходатайству гособвинения были оглашены протоколы опроса Ощепкова сразу после ДТП. По мнению прокуратуры, выступая в суде он говорил другое, чем в первые часы после трагедии.
24 сентября прошлого года он сообщил полицейским, что он превысил скорость движения и не успел повернуть с Островского на Белинского и въехал в остановку, частично разрушив ее.
В тот же день, уже в качестве подозреваемого и в присутствии защитника Ощепков уже говорил, что не имеет хронических заболеваний, но чувствует себя хорошо. Тогда он рассказал, что повернул на улицу Белинского, а потом не помнит, потому что, возможно, потерял сознание. Также он заявил, что при резком повороте головы у него темнеет в глазах, но врачам об этом не говорил.
При этом в день ДТП Ощепков говорил, что вину признает и готов сотрудничать со следствием. 17 мая в суде он отметил, что не помнит того, что говорил 24 сентября. По его словам, в тот момент он не считал, что потеря сознания может сыграть какую-то роль.
Также по ходатайству гособвинения была продемонстрирована видеозапись с регистратора одного из очевидцев.
Гособвинитель после просмотра видеозаписи спросила, почему Ощепков ехал по правой полосе, а утверждает, что по левой. Не исключается, что он не справился с управлением потому, что во время поворота ещё и совершил перемещение по полосам.
Он не смог ответить, пытаясь указать, что «возможно ехал по середине», но никак не по правой полосе.
Ощепков и его защитник начали утверждать, что на данном участке три полосы. Для этого суд предоставил для обзора листы дела со схемами движения, где до поворота изображены две полосы движения.
Первый раз апелляционную жалобу начали рассматривать начали 11 мая, тогда оказалось, что по техническим причинам жалоба адвоката Авериной была отклонена. Тогда дело по существу так и не начали рассматривать. Сначала установили, что в суд не явились потерпевшие — родные одной из погибших женщин. Понадобился перерыв, чтобы дозвониться до участников процесса, ранее изъявлявших желание присутствовать в зале суда.
Потом Аверина узнала, что ее жалобы нет в материалах дела. Понадобился еще один перерыв, чтобы узнать, что по технической причине она была отклонена системой ГАС-правосудие. Но в этом случае судья Наталья Погадаева пояснила, что в прениях потерпевшая имеет полное и законное право высказать свое мнение.
Решение обжалует и сам Ощепков, его адвокат Олег Москалев указал в жалобе, что не согласен с выводами суда и просит отменить приговор как излишне суровый. Автоюрист и в день приговора заявлял, что решение не справедливо, его подзащитный потерял сознание за рулем, а осудили его «под влиянием общественности». Он пытается доказать, что его подзащитный потерял сознание. В суды были представлены справки из ведомственного госпиталя МВД о том, что Ощепков был болен в момент аварии коронавирусной инфекцией.
Приговор Сергею Ощепкову был вынесен 13 марта. Зампредседателя Свердловского райсуда Ирина Томилина назначила ему 3,5 года колонии-поселения, также он должен выплатить компенсации пострадавшим и родственникам погибших. Он также должен выплатить компенсации морального и материального вреда единственной выжившей в ДТП Анне Авериной на сумму 780 тыс. рублей, а также родным погибших Мальвины Торопыгиной и Лидии Батуевой — 980 и по 500 тыс. рублей двоим дочерям Батуевой соответственно. Близкие скончавшейся на месте ДТП Тамары Голозиной от гражданских исков отказались.
По 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) Ощепкову грозил срок до 7 лет в колонии.
Авария случилась в конце сентября 2022 года. Сергей Ощепков сел за руль внедорожника Nissan Qashqai и влетел в остановку, на которой стояли люди: погибли три пожилых женщины, еще одна пермячка пострадала.