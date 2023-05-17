Пенсионер МВД не смог обжаловать срок в колонии за ДТП с тремя жертвами в Перми

В тот же день, уже в качестве подозреваемого и в присутствии защитника Ощепков уже говорил, что не имеет хронических заболеваний, но чувствует себя хорошо. Тогда он рассказал, что повернул на улицу Белинского, а потом не помнит, потому что, возможно, потерял сознание. Также он заявил, что при резком повороте головы у него темнеет в глазах, но врачам об этом не говорил.