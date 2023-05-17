Прокуратура обязала чиновников в Осе отремонтировать канализационный коллектор

Posted 17 мая 2023,, 06:31
Published 17 мая 2023,, 06:31
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Прокуратура Осинского района завершила проверку по факту масштабной коммунальной аварии в Осе. Выяснилось, что на городских очистных сооружениях образовались заторы, которые привели к подтоплению ревизионных канализационных колодцев. Во время ремонта коллектор разрушился. В итоге в апреле сотни домов на 10 дней остались без холодной воды, а прокуратура заинтересовалась ситуацией.
Еще в 2021 году технический аудит состояния очистных сооружений и сетей водоотведения зафиксировал аварийное состояние центрального коллектора. Специалисты рекомендовали переложить участки канализационных сетей на полимерные трубы, рассказали в пресс-службе районной прокуратуры.
По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал возложить на администрацию округа обязанность выполнить капитальный ремонт канализационного коллектора. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении и контроле прокуратуры.