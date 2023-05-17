Прокуратура обязала чиновников в Осе отремонтировать канализационный коллектор

Прокуратура Осинского района завершила проверку по факту масштабной коммунальной аварии в Осе. Выяснилось, что на городских очистных сооружениях образовались заторы, которые привели к подтоплению ревизионных канализационных колодцев. Во время ремонта коллектор разрушился. В итоге в апреле сотни домов на 10 дней остались без холодной воды, а прокуратура заинтересовалась ситуацией.