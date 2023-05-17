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Posted 17 мая 2023,, 06:31

Published 17 мая 2023,, 06:31

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Прокуратура через суд заставляет власти Осы отремонтировать ветхий коллектор

Прокуратура обязала чиновников в Осе отремонтировать канализационный коллектор

17 мая 2023, 06:31
Фото: скриншот видео пресс-службы администрации Осинского городского округа

Прокуратура через суд заставляет власти Осы отремонтировать ветхий коллектор

В апреле часть жителей города на 10 дней остались без воды из-за аварии.

Прокуратура Осинского района завершила проверку по факту масштабной коммунальной аварии в Осе. Выяснилось, что на городских очистных сооружениях образовались заторы, которые привели к подтоплению ревизионных канализационных колодцев. Во время ремонта коллектор разрушился. В итоге в апреле сотни домов на 10 дней остались без холодной воды, а прокуратура заинтересовалась ситуацией.

Еще в 2021 году технический аудит состояния очистных сооружений и сетей водоотведения зафиксировал аварийное состояние центрального коллектора. Специалисты рекомендовали переложить участки канализационных сетей на полимерные трубы, рассказали в пресс-службе районной прокуратуры.

По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал возложить на администрацию округа обязанность выполнить капитальный ремонт канализационного коллектора. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении и контроле прокуратуры.

Жители Осы уже неделю сидят без воды из-за аварии на ветхом коллекторе
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#Общество#Коммунальный рай
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Сотни жителей Осинского округа остались без воды из-за коммунальной аварии
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