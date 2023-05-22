Поставщиков кислорода для пациентов с COVID-19 в Прикамье оставили на свободе

Posted 22 мая 2023,, 11:18
Published 22 мая 2023,, 11:18
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Свердловский районный суд признал пермских бизнесменов Олега Шашмурина и Сергея Фукалова виновными в фальсификации при поставках кислорода в больницы для лечения пациентов с COVID-19.
Обвиняемые частично признали вину и вернули медицинским учреждениям 3,7 млн рублей. Прокурор Эльвира Ганиева в прениях требовала для Шашмурина девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а для Фукалова — восемь лет заключения. С каждого из обвиняемых гособвинение просило взыскать по 1,2 млн рублей штрафа.
Одновременно с тем подсудимые затеяли между собой несколько гражданских и арбитражных споров на общую сумму свыше 199,2 млн рублей.
Суд назначил Шашмурину 5,5 лет условного срока с испытательным сроком на 4 года, Фукалову — 5 лет условного срока с испытательным сроков в 3 года. В мошенничестве суд их оправдал. Обжаловать приговор они не планируют, сообщил журналист Properm.ru из зала суда.
Расследование по вопросу поставки технического кислорода начато 6 октября 2021 года. 7 февраля 2022 года следователи СКР на основе материалов УФСБ возбудили новое уголовное дело — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В июне прошлого года возбуждено ещё одно дело — о сбыте фальсифицированных лекарственных средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ). Затем дела объединили в одно производство. Следствие вменяло в вину бизнесменам, что вместо медицинского в медучреждения поставлялся более дешевый и простой в производстве технический кислород.
Как уже писал портал Properm.ru, ООО «Криогаз-Пермь» зарегистрировано в 2020 году, владелец — Людмила Большакова, гендиректор — Сергей Фукалов. Они же управляли заводом по производству технических газов «Криогаз» и «ШОН», здесь директором являлся Олег Шашмурин. Компании были зарегистрированы по одному юридическому адресу в Перми.