Поставщиков кислорода для пациентов с COVID-19 в Прикамье оставили на свободе

Расследование по вопросу поставки технического кислорода начато 6 октября 2021 года. 7 февраля 2022 года следователи СКР на основе материалов УФСБ возбудили новое уголовное дело — о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В июне прошлого года возбуждено ещё одно дело — о сбыте фальсифицированных лекарственных средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ). Затем дела объединили в одно производство. Следствие вменяло в вину бизнесменам, что вместо медицинского в медучреждения поставлялся более дешевый и простой в производстве технический кислород.