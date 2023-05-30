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Posted 30 мая 2023,, 11:39

Published 30 мая 2023,, 11:39

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

В Перми завершена реставрация здания Благородного собрания

В Перми завершена реставрация здания Благородного собрания

30 мая 2023, 11:39
Фото: КРПК
Здание приспособлено для нового применения в качестве многофункционального пространства.

Завершены работы по реставрации и приспособлению для современного использования дома Благородного собрания в Перми по ул. Сибирская, 20. Сейчас Корпорация развития Пермского края готовит пакет документов для передачи объекта заказчику, сообщает пресс-служба региональной структуры.

Здание Благородного собрания расположено в центре Перми на пересечении улиц Сибирской и Луначарского. Это единственный характерный памятник классицизма в столице Прикамья, дошедший до наших дней в практически неизменном состоянии. У здания отреставрирован внешний облик и проведены работы по приспособлению его к современному использованию. Капитально отремонтирован фасад, входные группы, выполнена гидроизоляция фундамента, заменены окна и кровля. Планируется, что в будущем в здании Благородного собрания будет создано многофункциональное пространство. Ранее сообщалось, что тут может открыться ЗАГС Ленинского района.

Контракт между Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края и КРПК заключен 24 июня 2022 года.

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#Общество#Реставрация
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