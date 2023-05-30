В Перми завершена реставрация здания Благородного собрания

Здание Благородного собрания расположено в центре Перми на пересечении улиц Сибирской и Луначарского. Это единственный характерный памятник классицизма в столице Прикамья, дошедший до наших дней в практически неизменном состоянии. У здания отреставрирован внешний облик и проведены работы по приспособлению его к современному использованию. Капитально отремонтирован фасад, входные группы, выполнена гидроизоляция фундамента, заменены окна и кровля. Планируется, что в будущем в здании Благородного собрания будет создано многофункциональное пространство. Ранее сообщалось, что тут может открыться ЗАГС Ленинского района.