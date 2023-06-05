Пермский дизайнер обратится в полицию из-за жалобы ЛДПР на ЛГБТ*-пропаганду

Posted 5 июня 2023,, 12:51
Published 5 июня 2023,, 12:51
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Студентка второго курса факультета искусств Пермского государственного института культуры Елизавета Кузнецова планирует обратиться в полицию после жалобы ЛДПР на гей-пропаганду в показе. Свою коллекцию девушка представила на Российской студенческой весне, проходившей в Перми в конце мая. Она была награждена дипломом лауреата I степени за номер «Приворот» в номинации «Мода с элементами „этно“».
На прошлой неделе депутат Думы Московского муниципального образования из Тюменской области от ЛДПР Тимур Темуркаев заявил, что на Студвесне в Перми пропагандировали нетрадиционные ценности. В подтверждение своих слов он опубликовал два фото с показа коллекции. При этом фотография оказалась неудачной — депутаты приняли модель-девушку за молодого человека.
Дизайнер Елизавета Кузнецова рассказала изданию «Подъем», что ее модель — девушка, и никаких намеков на ЛГБТ в одежде не было. По словам девушки, она не планирует менять свою коллекцию, так как считает ее приличной и «очень ценной для нашего времени».
Сейчас Елизавета развивает свой бренд одежды «LosKyt». «В свою очередь, я хочу сказать, что эта коллекция была создана с СОВЕРШЕННО ПРОТИВОПОЛОЖНЫМИ ЗАДАЧАМИ. Задумка коллекции — интегрировать в современную моду и культуру элементы традиционной русской тематики. Это история как раз-таки про русскою красоту, традиции, культуру и все самое хорошее про русскую ДЕВУШКУ», — пишет она в группе бренда в социальной сети «ВКонтакте».
Сама модель Анна ранее написала, что «те, кто не способен девушку от парня отличить и при этом берутся выступать „моралистами“ — просто форменные идиоты».
Член Совета молодежи ЛДПР Елена Большакова предложила отказаться от западных образов и проводить модные показы в традиционном русском стиле.
«Когда парня наряжают в сетчатые колготки и сетчатый топик, какой образ мужчины в себе это несет? Что касается темы, что общественность перепутала девушку на показе с парнем, — опять вопрос в образе, который нам показали. Красота русской женщины известна всему миру, так давайте в этом ключе перестанем на показах применять клише Запада и их понимание, как должен выглядеть модный показ и русский образ», — говорит Большакова «Подъему». По словам депутата, члены ЛДПР готовы принять молодых дизайнеров в Госдуме и обсудить, как помочь им развиваться.
* Движение признано экстремистским в России.