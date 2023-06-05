Пермский дизайнер обратится в полицию из-за жалобы ЛДПР на ЛГБТ*-пропаганду

«Когда парня наряжают в сетчатые колготки и сетчатый топик, какой образ мужчины в себе это несет? Что касается темы, что общественность перепутала девушку на показе с парнем, — опять вопрос в образе, который нам показали. Красота русской женщины известна всему миру, так давайте в этом ключе перестанем на показах применять клише Запада и их понимание, как должен выглядеть модный показ и русский образ», — говорит Большакова «Подъему». По словам депутата, члены ЛДПР готовы принять молодых дизайнеров в Госдуме и обсудить, как помочь им развиваться.