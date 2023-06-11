Бывшего директора Соликамского магниевого завода начали судить за растрату

Posted 11 июня, 08:43
Published 11 июня, 08:43
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Соликамский городской суд 8 июня принял к рассмотрению в основном слушании уголовное дело в отношении Артура Уртаева, которого обвиняют в растрате и покушении на растрату средств возглавляемого им предприятия. Судья Эльвира Гиниятуллина назначила дату ближайшего заседания на 21 июня, сообщили журналисту Properm.ru в суде.
Следствие вменяет Уртаеву четыре эпизода преступлений. Согласно материалам уголовного дела он совершил растрату 250 млн рублей и 1,5 млн рублей. Также он подозревается в покушение на растрату вверенных ему 2,5 млрд рублей.
10 июня Уртаев был задержан по оперативным материалам УФСБ России по Пермскому краю. Пестриков был объявлен в международный розыск.
Артур Уртаев официально возглавлял «Соликамский магниевый завод» с 24 мая 2022 года по 25 января 2023 года. Он был назначен одним из бывших акционеров предприятия Игорем Пестриковым. По версии органов предварительного следствия полиции, гендиректор СМЗ Уртаев и был назначен для проведения ряда незаконных операций с финансами компании. Он действовал совместно с Пестриковым.
1 июня 2022 года Пестриков заключил с предприятием договор займа на 250,87 млн рублей под 11% годовых. Должник, согласно документу, должен погасить заем до 30 июля текущего года. В качестве обеспечения договора выступали доли заемщика в размере 24,99% в компании «Фин-Проект», управляющей «Ловозерским ГОК» — основного поставщика сырья для СМЗ.
Прокуратура еще до выдачи займа направила Уртаеву предостережение о незаконности выдачи займа 15 мая. Займ не был зарегистрирован в налоговой и выдавался без решения совета акционеров и без экспертизы юридической и экономической службы завода.
Кроме того, Уртаев заключил фиктивный договор аудиторских услуг на 1,5 млн рублей. Эти услуги, считает следствие, оказаны предприятию не были.
Сейчас в Арбитражном суде Москвы слушается дело по заявлению гендиректора компании «Центурион парк» Виталия Смагина к Артуру Уртаеву. Последний одновременно с СМЗ возглавлял до октября 2022 года и эту московскую компанию, откуда был увален. Сейчас новое руководство и собственники предприятия пытаются в суде вернуть документы «Центурион парк», находящиеся у Уртаева.