Бывшего директора Соликамского магниевого завода начали судить за растрату

Артур Уртаев официально возглавлял «Соликамский магниевый завод» с 24 мая 2022 года по 25 января 2023 года. Он был назначен одним из бывших акционеров предприятия Игорем Пестриковым. По версии органов предварительного следствия полиции, гендиректор СМЗ Уртаев и был назначен для проведения ряда незаконных операций с финансами компании. Он действовал совместно с Пестриковым.