Одну из «пирамид» на Крисанова передадут городской больнице

Posted 16 июня, 10:24
Published 16 июня, 10:24
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Одну из «пирамид» на улице Крисанова в Перми передадут в безвозмездное пользование Городской клинической больнице №4 — речь идет об объекта на улице Крисанова, 12в, который ранее изъяли в городскую собственность. Соглашение о взаимодействии между мэрией и медучреждением сейчас находится на этапе согласования.
Здание будет предназначено для медицинской деятельности, связанной с ранней диагностикой онкологических заболеваний, сообщает Business Clas. Ранее главврач больницы Андрей Ронзин заявлял, что в «пирамиде» может появиться медицинский центр «Белая Роза», который будет подразделением городской больницы.