properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июня, 10:24

Published 16 июня, 10:24

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

Здание ТЦ «Пирамида» на улице Крисанова, 12в в Перми передадут ГКБ №4

Одну из «пирамид» на Крисанова передадут городской больнице

16 июня 2023, 10:24
Фото: 2GIS

Здание ТЦ «Пирамида» на улице Крисанова, 12в в Перми передадут ГКБ №4

Пока неизвестно, когда конкретно это произойдет.

Одну из «пирамид» на улице Крисанова в Перми передадут в безвозмездное пользование Городской клинической больнице №4 — речь идет об объекта на улице Крисанова, 12в, который ранее изъяли в городскую собственность. Соглашение о взаимодействии между мэрией и медучреждением сейчас находится на этапе согласования.

Здание будет предназначено для медицинской деятельности, связанной с ранней диагностикой онкологических заболеваний, сообщает Business Clas. Ранее главврач больницы Андрей Ронзин заявлял, что в «пирамиде» может появиться медицинский центр «Белая Роза», который будет подразделением городской больницы.

Читайте также:
После новости Properm. ru об инсульте в коридоре больницы Минздрав проведет проверкуВ Пермском крае диспансеризация помогла выявить почти сотню случаев ракаЧиновники показали, как будет выглядеть здание тубдиспансера в Черняевском лесу
#Медицина в Прикамье
Подпишитесь
«Было очень страшно». Пассажиры поезда «Адлер — Пермь» рассказали об аварии
Сегодня, 11:26
В Перми в любой момент могут рухнуть два дома: жилой и уже расселённый
Сегодня, 12:28
Два сильных удара. В Минздраве рассказали о травмах пассажира поезда «Адлер — Пермь»
Сегодня, 12:56
Одним из первых пассажиров пермского электробуса стал вице-премьер правительства РФ
Сегодня, 12:51
В Кизеле определили двух кандидатов на пост главы округа
Сегодня, 09:52
Глава КАМАЗа Сергей Когогин отвез в зону спецоперации технику для танкистов
Сегодня, 06:25