Одну из «пирамид» на Крисанова передадут городской больнице

Одну из «пирамид» на улице Крисанова в Перми передадут в безвозмездное пользование Городской клинической больнице №4 — речь идет об объекта на улице Крисанова, 12в, который ранее изъяли в городскую собственность. Соглашение о взаимодействии между мэрией и медучреждением сейчас находится на этапе согласования.