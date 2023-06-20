В Прикамье до конца года хотят запустить производство футбольных бутс

Posted 20 июня 2023,, 08:06
Published 20 июня 2023,, 08:06
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Производитель туристической и спортивной обуви, пермская фабрика «ТРЕК», рассчитывает запустить массовое производство футбольных бутс. По словам представителя компании, работу планируется начать в четвертом квартале текущего года. Сейчас фабрика заканчивает пуско-наладочные работы и рассчитывает сразу стать лидерами в этой нише, так как футбольную обувь в России не изготавливают.
«ТРЕК» имеет полный цикл производства: от разработки до изготовления изделия. На предприятии ежегодно производят порядка 400-500 тыс. единиц продукции разных наименований. По данным компании, ранее в товаре было 50% комплектующих из других стран, сейчас эта доля сократилась до 7%, сообщают в пресс-службе правительства Пермского края. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что стоимость итогового товара стала ниже и доступнее для потребителей, поскольку на производстве стали использовать больше отечественных материалов.
В основном, «ТРЕК» изготавливает лыжные ботинки (компания входит в ТОП-3 крупнейших российских производителей), коньки для массового катания (единственный производитель в стране), а также туристическую и спортивную обувь из натуральной кожи.