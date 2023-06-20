В Прикамье до конца года хотят запустить производство футбольных бутс

«ТРЕК» имеет полный цикл производства: от разработки до изготовления изделия. На предприятии ежегодно производят порядка 400-500 тыс. единиц продукции разных наименований. По данным компании, ранее в товаре было 50% комплектующих из других стран, сейчас эта доля сократилась до 7%, сообщают в пресс-службе правительства Пермского края. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что стоимость итогового товара стала ниже и доступнее для потребителей, поскольку на производстве стали использовать больше отечественных материалов.