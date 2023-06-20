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Posted 20 июня 2023,, 08:06

Published 20 июня 2023,, 08:06

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В Пермском крае до конца 2023 года может появиться производство футбольных бутс

В Прикамье до конца года хотят запустить производство футбольных бутс

20 июня 2023, 08:06
Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В Пермском крае до конца 2023 года может появиться производство футбольных бутс

Пермская фабрика станет первым предприятием в России, изготавливающим эту обувь.

Производитель туристической и спортивной обуви, пермская фабрика «ТРЕК», рассчитывает запустить массовое производство футбольных бутс. По словам представителя компании, работу планируется начать в четвертом квартале текущего года. Сейчас фабрика заканчивает пуско-наладочные работы и рассчитывает сразу стать лидерами в этой нише, так как футбольную обувь в России не изготавливают.

«ТРЕК» имеет полный цикл производства: от разработки до изготовления изделия. На предприятии ежегодно производят порядка 400-500 тыс. единиц продукции разных наименований. По данным компании, ранее в товаре было 50% комплектующих из других стран, сейчас эта доля сократилась до 7%, сообщают в пресс-службе правительства Пермского края. Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что стоимость итогового товара стала ниже и доступнее для потребителей, поскольку на производстве стали использовать больше отечественных материалов.

В основном, «ТРЕК» изготавливает лыжные ботинки (компания входит в ТОП-3 крупнейших российских производителей), коньки для массового катания (единственный производитель в стране), а также туристическую и спортивную обувь из натуральной кожи.

#Общество
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