В Перми обстреляли автобус маршрута № 10. Жуткое фото

Posted 23 июня 2023, 06:02
Published 23 июня 2023, 06:02
Modified 13 января, 04:56
Updated 13 января, 04:56
В Перми 22 июня неизвестные обстреляли автобус маршрута № 10 — это произошло в момент, когда транспорт ехал в Индустриальном районе по улице Леонова, сообщили очевидцы изданию Business Class. В компании «Пермгорэлектротранс», которая обслуживает маршрут, сообщили, что стекло автобуса действительно было повреждено, но не уточнили, что стало причиной.
После происшествия водитель остановил автобус, высадил пассажиров. О ЧП он доложил в центральную диспетчерскую службу — на место выехали экстренные службы. В пресс-службе полиции сообщили, что сообщение о лопнувшем стекле автобуса поступило 22 июня около 11:00. Пострадавших нет. Сейчас силовики пытаются выяснить, что произошло.