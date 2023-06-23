В Перми обстреляли автобус маршрута № 10. Жуткое фото

В Перми 22 июня неизвестные обстреляли автобус маршрута № 10 — это произошло в момент, когда транспорт ехал в Индустриальном районе по улице Леонова, сообщили очевидцы изданию Business Class. В компании «Пермгорэлектротранс», которая обслуживает маршрут, сообщили, что стекло автобуса действительно было повреждено, но не уточнили, что стало причиной.