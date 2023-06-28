properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 июня 2023, 02:25

Published 28 июня 2023, 02:25

Modified 17 февраля, 10:00

Updated 17 февраля, 10:00

Пермский край получит 1,4 млн рублей за содержание пунктов размещения для беженцев

Пермский край получит 1,4 млн рублей за содержание пунктов размещения для беженцев

28 июня 2023, 02:25
Фото: пресс-служба краевого правительства. properm.ru.
Сюжет
Военная операция на Украине
Большого потока переселенцев в Прикамье не было.

Правительство России выделит почти 1,6 млрд рублей для компенсации регионам за содержание пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных районов РФ. Распоряжение правительство было опубликовано 27 июня.

Пермский край получит 1,4 млн рублей. В документе уточняется, что в сутки на проживание человека в ПВР выделяется 913 рублей, еще 415 рублей — на питание.

Скриншот документа
Скриншот документа
Скриншот документа
Скриншот документа
Скриншот документа
Скриншот документа. Фото: properm.ru

Первая и единственная организованная группа беженцев из новых регионов прибыла в Прикамья в начале 2023 года — 44 человека. Их разместили в пансионате «Изумруд» в поселке Протасы. До этого люди приезжали сами, а не в группах.

По данным на конец марта 2023 года, в России с Украины, а также территории Донбасса приехали с начала СВО более 5,5 млн человек. в ПВР сейчас живут более 40 тыс. человек.

Читайте также:
Служил по контракту в Чечне. В Прикамье простятся с убитым на СВО сержантомСтало известно о гибели еще одного жителя Пермского края из ЧВК «Вагнер» на СВОПоявилось новое аудиообращение от основателя ЧВК «Вагнер»
#Общество#Военная операция на Украине
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика