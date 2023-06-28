Пермский край получит 1,4 млн рублей за содержание пунктов размещения для беженцев

Posted 28 июня 2023, 02:25
Published 28 июня 2023, 02:25
Modified 17 февраля, 10:00
Updated 17 февраля, 10:00
Правительство России выделит почти 1,6 млрд рублей для компенсации регионам за содержание пунктов временного размещения (ПВР) для беженцев с Украины и из приграничных районов РФ. Распоряжение правительство было опубликовано 27 июня.
Пермский край получит 1,4 млн рублей. В документе уточняется, что в сутки на проживание человека в ПВР выделяется 913 рублей, еще 415 рублей — на питание.
Первая и единственная организованная группа беженцев из новых регионов прибыла в Прикамья в начале 2023 года — 44 человека. Их разместили в пансионате «Изумруд» в поселке Протасы. До этого люди приезжали сами, а не в группах.
По данным на конец марта 2023 года, в России с Украины, а также территории Донбасса приехали с начала СВО более 5,5 млн человек. в ПВР сейчас живут более 40 тыс. человек.