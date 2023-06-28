Суд заблокировал песни березниковского рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков

Posted 28 июня 2023,, 08:09
Published 28 июня 2023,, 08:09
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Суд в Санкт-Петербурге закрыл доступ к песням березниковского рэпера Scally Milano по 14 ссылкам. Иск подал прокурор после жалобы некой женщины, которая была возмущена текстами песен «Lovv66 — CBD FLOW», «О», «ДВА», «Сделать это». Прокуратура выяснила, что композиции размещены на 14 сайтах.
Заключение экспертизы показало, что в текстах рэпера есть пропаганда употребления наркотиков. Специалисты были уверены, что песни рэпера формируют у слушателей позитивное отношение к торговле наркотиками. Сам автор позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики.
«Данная информация способна сформировать у читателя/слушателя песен желание сделать то же самое, повторить действия автора, а также сформировать позитивное отношение к торговле наркотическими средствами», — сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Журналист Properm.ru выяснил, что доступ как минимум к двум песням из списка все еще есть на портале «Яндекс Музыка». Упоминаний наркотиков в этих трэках уже нет — ранее репер сам решил подвергнуть их цензуре из-за внимания Лиги безопасного интернета, которая начала критиковать рэпера после того, как он раскритиковал СВО на концерте.
При этом в некоторых песнях все еще можно услышать косвенные упоминания запрещенных веществ, в частности, в трэке Broke and Ugly: «У меня пять грамм, я продал четыре».