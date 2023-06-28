Суд заблокировал песни березниковского рэпера Scally Milano за пропаганду наркотиков

Журналист Properm.ru выяснил, что доступ как минимум к двум песням из списка все еще есть на портале «Яндекс Музыка». Упоминаний наркотиков в этих трэках уже нет — ранее репер сам решил подвергнуть их цензуре из-за внимания Лиги безопасного интернета, которая начала критиковать рэпера после того, как он раскритиковал СВО на концерте.