В Перми вновь продлили домашний арест гендиректору УК за падение льда на женщину

Posted 28 июня, 04:43
Published 28 июня, 04:43
Modified 10 ноября, 12:10
Updated 10 ноября, 12:10
Кировский районный суд Перми еще на месяц продлил меру пресечения генеральному директору управляющей компании «Кристалл» Александру Гордеечеву. Он будет находиться под домашним арестом как обвиняемый по уголовному делу по п. «в» ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека) до 24 июля. Запрос следствия на продление меры пресечения удовлетворен в минувший вторник, 20 июня, сообщили Properm.ru в пресс-службе суда.
Несчастный случай произошел этой весной, 24 марта, у дома на ул. Адмирала Ушакова, 20. Утром с крыши здания глыба льда упала на проходившую мимо пожилую женщину. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия от полученных травм. Прокуратура в суде просила суд заключить обвиняемого под стражу, но 27 марта суд отправил Александра Гордеечева под домашний арест. В мае стало известно, что мужчине продлили меру пресечения.
Александр Гордеечев руководит УК «Кристалл» с декабря 2021 года. Также он является гендиректором ООО УК «Закамская», ООО «ЗУК», ООО «УК „Водолей“» и ООО «УК „Клён“».