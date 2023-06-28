В Перми вновь продлили домашний арест гендиректору УК за падение льда на женщину

Кировский районный суд Перми еще на месяц продлил меру пресечения генеральному директору управляющей компании «Кристалл» Александру Гордеечеву. Он будет находиться под домашним арестом как обвиняемый по уголовному делу по п. «в» ч. 2 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека) до 24 июля. Запрос следствия на продление меры пресечения удовлетворен в минувший вторник, 20 июня, сообщили Properm.ru в пресс-службе суда.