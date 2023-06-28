В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве цветочницы

26 июня владелец цветочного магазина обнаружил на рабочем месте мертвую девушку-продавца и обратился в полицию. Следователям удалось установить, что тем вечером пьяный мужчина пришел в павильон и потребовал у 25-летней сотрудницы букет цветов, а затем нанес ей множественные удары ножом. От полученных травм девушка скончалась. После совершенного преступления злоумышленник скрылся в Соликамске, рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР.