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Posted 28 июня, 12:40

Published 28 июня, 12:40

Modified 29 октября, 14:44

Updated 29 октября, 14:44

В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве цветочницы

В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве цветочницы

28 июня 2023, 12:40
Фото: properm.ru
Убийцей оказался ранее судимый 39-летний мужчина.

Правоохранители задержали 39-летнего подозреваемого в убийстве работницы цветочного магазина в Краснокамске. Выйти на преступника помогла местная жительница, которая рассказала полицейским важные сведения сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

26 июня владелец цветочного магазина обнаружил на рабочем месте мертвую девушку-продавца и обратился в полицию. Следователям удалось установить, что тем вечером пьяный мужчина пришел в павильон и потребовал у 25-летней сотрудницы букет цветов, а затем нанес ей множественные удары ножом. От полученных травм девушка скончалась. После совершенного преступления злоумышленник скрылся в Соликамске, рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ст. 105 «Убийство» УК РФ.

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#Происшествия#Краснокамск#Убийца
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