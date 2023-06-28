В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве цветочницы

Posted 28 июня, 12:40
Published 28 июня, 12:40
Modified 29 октября, 14:44
Updated 29 октября, 14:44
Правоохранители задержали 39-летнего подозреваемого в убийстве работницы цветочного магазина в Краснокамске. Выйти на преступника помогла местная жительница, которая рассказала полицейским важные сведения сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
26 июня владелец цветочного магазина обнаружил на рабочем месте мертвую девушку-продавца и обратился в полицию. Следователям удалось установить, что тем вечером пьяный мужчина пришел в павильон и потребовал у 25-летней сотрудницы букет цветов, а затем нанес ей множественные удары ножом. От полученных травм девушка скончалась. После совершенного преступления злоумышленник скрылся в Соликамске, рассказали в пресс-службе краевого СУ СКР.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ст. 105 «Убийство» УК РФ.