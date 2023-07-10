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Posted 10 июля, 05:01

Published 10 июля, 05:01

Modified 9 ноября, 08:24

Updated 9 ноября, 08:24

Как вылечить варикоз летом? Рассказывает хирург-флеболог

Как вылечить варикоз летом? Рассказывает хирург-флеболог

10 июля 2023, 05:01
Фото: предоставлено ООО «ВАРИКОЗА НЕТ»
Часто считается, что лечить болезни вен лучше осенью и зимой, а операции, разрезы, шрамы и длительное восстановление пугают в любое время года. Однако сейчас появились новые методы лечения, которые позволяют быстро вылечить варикоз в любое время. Рассказываем о них.

Причины возникновения варикоза

На появление и развитие заболевания влияет множество факторов, например, наследственная предрасположенность, малоподвижный образ жизни или чрезмерные физические нагрузки. Кроме того, спровоцировать варикоз могут избыточный вес, неправильное питание, гормональный дисбаланс, вредные привычки, а у женщин — беременность и ношение обуви на высоких каблуках.

Почему варикоз обостряется летом

Эксперты говорят, что болезни вен сильнее дают о себе знать из-за повышения физической активности и высокой температуры. Например, осложнения могут возникнуть у дачников, которые часто садятся на корточки во время работы. Это приводит к увеличению внутрибрюшного давления и давления в органах малого таза, что провоцирует ухудшение циркуляции крови в венах ног.

В жаркую погоду варикозные вены расширяются сильнее. Кровообращение в них усиливается, но клапанный аппарат вен не справляется с кровотоком. В результате венозные стенки растягиваются, в венах замедляется кровоток.

Если не вылечить варикоз вовремя, могут развиться трофические язвы или дефекты ткани, которые с трудом заживают. Главное осложнение заболевания — это тромбоэмболия, возникающая, когда тромб перекрывает просвет легочной артерии, что может даже привести к смерти.

Фото: предоставлено ООО «ВАРИКОЗА НЕТ»

Как сейчас лечат варикоз?

Специалисты рекомендуют удалять варикозные вены в любое время года, не откладывать процедуру на осень или зиму. Иногда заболевание носит наследственный характер и обостряется при долгой работе на ногах или ношении тяжестей.

Анатолий Кукушкин, хирург-флеболог клиники «Варикоза нет»:
— Раньше для лечения использовались традиционные хирургические методики — флебэктомия или кроссэктомия, и действительно не рекомендовали ложиться на операционный стол в жаркое время. Это сложная операция проводилась в стационаре под общим наркозом, после которой оставались на ногах разрезы и шрамы. А это постоянные перевязки и длительный восстановительный период. Жара и компрессионный трикотаж легко могли привести к осложнениям и нагноению ран.

Современные эндовазальные методики позволяют лечить варикоз без видимых следов, а компрессионный трикотаж носится в течение недолгого времени. В специализированной флебологической клинике «Варикоза нет» в Перми можно пройти комплексное обследование — осмотр и ультразвуковое дуплексное сканирование вен ног. По словам Анатолия Кукушкина, это один из самых эффективных методов диагностики варикоза. С помощью УЗДС специалист оценивает интенсивность кровотока, структуру пораженных вен и состояние клапанов. На приеме врач выявит суженные и расширенные места, наличие тромбов, затем поставит точный диагноз и назначит индивидуальную программу лечения при необходимости.

Фото: предоставлено ООО «ВАРИКОЗА НЕТ»

После операции специалист рекомендует избегать интенсивных нагрузок и бани. Пациент может отправиться домой в тот же день.

В клинике «Варикоза нет» летом действуют повышенные скидки на лазерное лечение, а анализы перед процедурой, компрессионное белье и два повторных приема предоставляются в подарок.

Фото: предоставлено ООО «ВАРИКОЗА НЕТ»

Телефон: +7 (342) 254-02-01
Сайт: varikozanet.online
varikozanet59.ru

Фото: предоставлено ООО «ВАРИКОЗА НЕТ»

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