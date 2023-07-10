Как вылечить варикоз летом? Рассказывает хирург-флеболог

Современные эндовазальные методики позволяют лечить варикоз без видимых следов, а компрессионный трикотаж носится в течение недолгого времени. В специализированной флебологической клинике «Варикоза нет» в Перми можно пройти комплексное обследование — осмотр и ультразвуковое дуплексное сканирование вен ног. По словам Анатолия Кукушкина, это один из самых эффективных методов диагностики варикоза. С помощью УЗДС специалист оценивает интенсивность кровотока, структуру пораженных вен и состояние клапанов. На приеме врач выявит суженные и расширенные места, наличие тромбов, затем поставит точный диагноз и назначит индивидуальную программу лечения при необходимости.