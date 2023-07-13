Матч грандиозного масштаба! Игра «Амкара» и «Амкала» должна состояться

Posted 13 июля 2023,, 13:15
Published 13 июля 2023,, 13:15
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
Матч футбольного клуба «Амкар-Пермь» с московским любительским клубом «Амкал» должен состояться. Команды уже готовились к этому событию, но помешали пандемия, замена поля на стадионе «Звезда» и другие обстоятельства. «Амкал» является одним из самых популярных клубов медийной футбольной лиги.
«Матч с „Амкалом“ — не за горами. Он принципиален не только для „Амкара“, но и для них. Это будет матч грандиозного масштаба, в том числе, в плане медиаохватов. „Амкар“ хочет сделать из этого большое шоу для болельщиков», — рассказал на пресс-конференции пресс-атташе пермской команды Дмитрий Коновалов.
Столичный ФК «Амкал» был основан блогером Германом Попковым (German El Classico) в 2018 году. В июле того же года команда, еще не имевшая названия, провела первый матч в истории российского медиафутбола против сборной телеканала «Россия 24» и выиграла со счетом 3:2. Название новой команды выбрали зрители YouTube-канала Попкова — оно шуточно обыгрывает название пермского «Амкара».