Матч грандиозного масштаба! Игра «Амкара» и «Амкала» должна состояться

«Матч с „Амкалом“ — не за горами. Он принципиален не только для „Амкара“, но и для них. Это будет матч грандиозного масштаба, в том числе, в плане медиаохватов. „Амкар“ хочет сделать из этого большое шоу для болельщиков», — рассказал на пресс-конференции пресс-атташе пермской команды Дмитрий Коновалов.