Проблемный дом на Сокольской, 10б достроит пермский подрядчик

Общая площадь дома на Сокольской, 10б составляет около 26 тыс. кв. м, в нем разместят 359 квартир. Сейчас свои квартиры ожидают 317 дольщиков, ранее заключивших договоры с ПАО «Трест №14». Дом должны были сдать еще во втором квартале 2018 года, позже, в январе 2021 года, «Трест №14» был признан банкротом.