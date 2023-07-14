Проблемный дом на Сокольской, 10б достроит пермский подрядчик

Posted 14 июля 2023,, 05:16
Published 14 июля 2023,, 05:16
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
В минувший понедельник, 10 июля, заключен контракт на завершение строительства проблемного дома на ул. Сокольская, 10б. Работы будет выполнять пермская компания ООО «Акрополь-М». На окончание стройки подрядчику выделен один год.
Исполнитель работ должен проложить внутренние и наружные инженерные сети, установить оконные и дверные конструкции, а также заняться чистовой отделкой в проданных квартирах и благоустройством территории. В Фонде защиты прав дольщиков Пермского края рассказали, что строители уже вышли на площадку, они завозят инструмент и материалы.
На следующей неделе работы должны начаться в полном объеме. Сейчас в дом «заведены» тепловые сети и заключены договоры технического присоединения по остальным сетям — электричество, водоснабжение и водоотведение. Сетевые организации заканчивают проектирование. Чиновники планируют до начала зимы проложить наружные сети, закрыть тепловой контур долгостроя и запустить отопление, чтобы заняться внутренними отделочными работами.
Компания «Акрополь-М» также занимается достройкой дома по ул. Юнг Прикамья, 14 в Кировском районе и имеет опыт работы с проблемными зданиями. Ранее власти расторгли договор по соглашению сторон с прошлым подрядчиком и решили найти нового исполнителя. По данным на май текущего года в здании выполнен демонтаж внутренних перегородок и оконных блоков, проведено устройство конструкций пола на техническом этаже. Началась кладка внутренних стен и перегородок.
Общая площадь дома на Сокольской, 10б составляет около 26 тыс. кв. м, в нем разместят 359 квартир. Сейчас свои квартиры ожидают 317 дольщиков, ранее заключивших договоры с ПАО «Трест №14». Дом должны были сдать еще во втором квартале 2018 года, позже, в январе 2021 года, «Трест №14» был признан банкротом.