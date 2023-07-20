Пермские патриоты выступили против секс-вечеринки, но сами прорекламировали ее

Posted 20 июля 2023,, 08:26
Published 20 июля 2023,, 08:26
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Общественное движение «Зов Народа» потребовало отменить кинк-фестиваль (формат мероприятий, связанных с открытых сексуальным поведением) «Совершенно Летняя Вечеринка».
В соцсетях движения сказано, что к ним якобы обратились родители, которые переживают за нравственные ориентиры своих детей «и считают, что организаторы всероссийского БДСМ-фестиваля нравственно разлагают граждан России, пропагандируя проституцию и аморальный образ жизни».
Примечательно, что о мероприятии широкой общественности не было известно, но благодаря обращению движения к главе СК Александру Бастрыкину оно стало более популярно. Активисты, которые выступают против подобных мероприятий, разместили прямую ссылку на фестиваль.
«Как в период специальной военной операции, во время того, когда Россия отстаивает традиционные ценности, в Перми организаторы фестиваля для извращенцев ведут противный России курс, подрывая нравственные основы страны», — говорится в заявлении активистов.
С осуждением фестиваля выступил и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, используя ту же риторику, что и активисты, но вспомнил неожиданно и про Дягилевский фестиваль: «Удивительное падение „культурной“ жизни Перми: от Дягилевского фестиваля до кинк-вечеринки».
Судя по соцсетям, фестиваль организует пара пермяков, которые занимаются подобными мероприятиями еще с 2015 года. В 2023 году это будет уже четвертая подобная вечеринка в Прикамье.
В описании мероприятия сказано, что будет «зона для объятий, знакомства, конкурсы, танцы, эротические фанты, правда или действие и много секса». Место проведения мероприятия назовут только участникам.
Организаторы пояснили Properm.ru, что не нарушают ничего с точки зрения закона, ЛГБТ* не пропагандируют. По их словам, дальше жалоб на них ситуация обычно не развивается: «Реакции и комментариев от силовых структур не было. Давления ни сейчас, ни ранее не было».
* Движение признано экстремистским в России.