Пермские патриоты выступили против секс-вечеринки, но сами прорекламировали ее

Организаторы пояснили Properm.ru, что не нарушают ничего с точки зрения закона, ЛГБТ* не пропагандируют. По их словам, дальше жалоб на них ситуация обычно не развивается: «Реакции и комментариев от силовых структур не было. Давления ни сейчас, ни ранее не было».