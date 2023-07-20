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Posted 20 июля 2023,, 08:26

Published 20 июля 2023,, 08:26

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Пермские патриоты выступили против секс-вечеринки, но сами прорекламировали ее

20 июля 2023, 08:26

Активисты-патриоты из «Зов народа» требуют отменить проведение секс-фестиваля в Перми

Активисты уже не в первый раз требуют отменить подобные мероприятия.
Сюжет
Протест

Общественное движение «Зов Народа» потребовало отменить кинк-фестиваль (формат мероприятий, связанных с открытых сексуальным поведением) «Совершенно Летняя Вечеринка».

В соцсетях движения сказано, что к ним якобы обратились родители, которые переживают за нравственные ориентиры своих детей «и считают, что организаторы всероссийского БДСМ-фестиваля нравственно разлагают граждан России, пропагандируя проституцию и аморальный образ жизни».

Примечательно, что о мероприятии широкой общественности не было известно, но благодаря обращению движения к главе СК Александру Бастрыкину оно стало более популярно. Активисты, которые выступают против подобных мероприятий, разместили прямую ссылку на фестиваль.

«Как в период специальной военной операции, во время того, когда Россия отстаивает традиционные ценности, в Перми организаторы фестиваля для извращенцев ведут противный России курс, подрывая нравственные основы страны», — говорится в заявлении активистов.

С осуждением фестиваля выступил и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, используя ту же риторику, что и активисты, но вспомнил неожиданно и про Дягилевский фестиваль: «Удивительное падение „культурной“ жизни Перми: от Дягилевского фестиваля до кинк-вечеринки».

Судя по соцсетям, фестиваль организует пара пермяков, которые занимаются подобными мероприятиями еще с 2015 года. В 2023 году это будет уже четвертая подобная вечеринка в Прикамье.

В описании мероприятия сказано, что будет «зона для объятий, знакомства, конкурсы, танцы, эротические фанты, правда или действие и много секса». Место проведения мероприятия назовут только участникам.

Организаторы пояснили Properm.ru, что не нарушают ничего с точки зрения закона, ЛГБТ* не пропагандируют. По их словам, дальше жалоб на них ситуация обычно не развивается: «Реакции и комментариев от силовых структур не было. Давления ни сейчас, ни ранее не было».

* Движение признано экстремистским в России.

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#Протест#Секс
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