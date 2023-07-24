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Posted 24 июля 2023,, 08:37

Published 24 июля 2023,, 08:37

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Мошенники обманули доцента иркутского вуза на почти 6 млн рублей

24 июля 2023, 08:37
Доцент, работающая на кафедре одного из иркутских вузов, стала жертвой жуликов, которые заставили перевести им почти 6 млн рублей. Пресс-служба региональной полиции сообщила о данном инциденте.

Аферисты установили связь с жертвой через мессенджер и применили хитроумную схему, рассказав, что некие мошенники пытаются похитить деньги с ее счетов и отправить их за границу. Под предлогом отмены этих операций, мошенники убедили женщину в необходимости взять кредиты и перевести деньги на счета, предоставленные ими. Наивно доверившись злоумышленникам, научный сотрудник выполнила их требования и стала жертвой крупной мошеннической схемы, пишет ФедералПресс.

Сейчас полиция активно занимается расследованием данного инцидента, чтобы выявить и наказать злоумышленников за их преступные действия. Этот случай является напоминанием о необходимости быть предельно осторожными при общении с незнакомыми лицами в интернете и никогда не делать финансовых операций под сомнительными предлогами.

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