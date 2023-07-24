Мошенники обманули доцента иркутского вуза на почти 6 млн рублей

Posted 24 июля 2023,, 08:37
Published 24 июля 2023,, 08:37
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Аферисты установили связь с жертвой через мессенджер и применили хитроумную схему, рассказав, что некие мошенники пытаются похитить деньги с ее счетов и отправить их за границу. Под предлогом отмены этих операций, мошенники убедили женщину в необходимости взять кредиты и перевести деньги на счета, предоставленные ими. Наивно доверившись злоумышленникам, научный сотрудник выполнила их требования и стала жертвой крупной мошеннической схемы, пишет ФедералПресс.
Сейчас полиция активно занимается расследованием данного инцидента, чтобы выявить и наказать злоумышленников за их преступные действия. Этот случай является напоминанием о необходимости быть предельно осторожными при общении с незнакомыми лицами в интернете и никогда не делать финансовых операций под сомнительными предлогами.