properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 июля 2023,, 06:04

Published 31 июля 2023,, 06:04

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Зама главврача пермского кардиоцентра оштрафовали за коррупционное преступление

Дело бывшего зама главврача пермского кардиоцентра передано в краевой суд

31 июля 2023, 06:04
Фото: 1MI

Зама главврача пермского кардиоцентра оштрафовали за коррупционное преступление

Производство по делу второго обвиняемого приостановлено из-за тяжелой болезни.

Дело экс-заместителя главного врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова (ФЦССХ) Ярослава Сугакова, осужденного за покушение на посредничество в даче взятки, передано в Пермский краевой суд для рассмотрения апелляционных жалоб на приговор. Это следует из картотеки Ленинского районного суда.

Сугаков был признан виновным в покушении на посредничество в даче взятки в 50 тыс. долларов ещё 26 июня. Его оштрафовали на 1,5 млн рублей. 10 июля обвиняемый обжаловал приговор. Сегодня, 31 июля, дело бывшего заместителя главврача было направлено в Пермский краевой суд.

Как известно из материалов уголовного дела, Сугаков поручил гражданину Молдовы Сергею Москалюку, проживавшему в Москве, выступить посредником в передаче взятки от представителя одного из поставщиков федерального медицинского центра сотрудникам ФСБ России. За эту 50 тыс. долларов менеджеры от здравоохранения планировали прекратить оперативно-розыскные мероприятия, однако Москалюк был задержан при попытке отдать деньги сотруднику ведомства.

Москалюк признал вину, его уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. 5 июня производство по делу было приостановлено в связи с тяжёлой болезнью обвиняемого, следует из картотеки Ленинского районного суда.

Читайте также:
Взятка в 50 тысяч долларов. В Перми осудили экс-заместителя главврача ФЦССХПосредник во взятке сотруднику ФСБ от подрядчика пермского кардиоцентра отказался признавать вину
#Суд#Федеральный кардиологический центр
Подпишитесь
Смех! И не только… Все, что вы хотели узнать за сутки до начала голосования
Сегодня, 11:52
Синоптики рассказали, какой будет погода во второй половине марта в Пермском крае
Сегодня, 11:33
Как получить сертификат на детский отдых в 2024 году. Инструкция Properm. ru
Сегодня, 08:15
Полиция возбудила дело из-за сжигания кошек на предприятии в Пермском крае
Сегодня, 09:18
Авиакомпанию Royal Flight лишили допуска на перелеты в 13 стран
Сегодня, 08:35
В Перми пришли с обыском к политологу-иноагенту Виталию Ковину
Сегодня, 07:36