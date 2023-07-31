Дело бывшего зама главврача пермского кардиоцентра передано в краевой суд

Posted 31 июля 2023,, 06:04
Published 31 июля 2023,, 06:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Дело экс-заместителя главного врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова (ФЦССХ) Ярослава Сугакова, осужденного за покушение на посредничество в даче взятки, передано в Пермский краевой суд для рассмотрения апелляционных жалоб на приговор. Это следует из картотеки Ленинского районного суда.
Сугаков был признан виновным в покушении на посредничество в даче взятки в 50 тыс. долларов ещё 26 июня. Его оштрафовали на 1,5 млн рублей. 10 июля обвиняемый обжаловал приговор. Сегодня, 31 июля, дело бывшего заместителя главврача было направлено в Пермский краевой суд.
Как известно из материалов уголовного дела, Сугаков поручил гражданину Молдовы Сергею Москалюку, проживавшему в Москве, выступить посредником в передаче взятки от представителя одного из поставщиков федерального медицинского центра сотрудникам ФСБ России. За эту 50 тыс. долларов менеджеры от здравоохранения планировали прекратить оперативно-розыскные мероприятия, однако Москалюк был задержан при попытке отдать деньги сотруднику ведомства.
Москалюк признал вину, его уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. 5 июня производство по делу было приостановлено в связи с тяжёлой болезнью обвиняемого, следует из картотеки Ленинского районного суда.