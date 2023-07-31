Дело бывшего зама главврача пермского кардиоцентра передано в краевой суд

Как известно из материалов уголовного дела, Сугаков поручил гражданину Молдовы Сергею Москалюку, проживавшему в Москве, выступить посредником в передаче взятки от представителя одного из поставщиков федерального медицинского центра сотрудникам ФСБ России. За эту 50 тыс. долларов менеджеры от здравоохранения планировали прекратить оперативно-розыскные мероприятия, однако Москалюк был задержан при попытке отдать деньги сотруднику ведомства.