ДТП у села Чемал в Республике Алтай: Один человек погиб и несколько ранены

В микроавтобусе на момент аварии находились 20 туристов, включая двое детей. В результате столкновения получили травмы шесть взрослых граждан и один ребенок, их состояние было настолько серьезным, что некоторым из них потребовалась госпитализация. Однако, по пути в больницу, у одного из пострадавших скончался, пишет ФедералПресс.