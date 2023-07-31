ДТП у села Чемал в Республике Алтай: Один человек погиб и несколько ранены

Posted 31 июля 2023,, 07:47
Published 31 июля 2023,, 07:47
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
В микроавтобусе на момент аварии находились 20 туристов, включая двое детей. В результате столкновения получили травмы шесть взрослых граждан и один ребенок, их состояние было настолько серьезным, что некоторым из них потребовалась госпитализация. Однако, по пути в больницу, у одного из пострадавших скончался, пишет ФедералПресс.
По предварительным данным, причиной аварии стала выезд ассенизатора на встречную полосу. Однако, точные обстоятельства инцидента сейчас выясняются полицией.