properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 июля 2023,, 07:47

Published 31 июля 2023,, 07:47

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

ДТП у села Чемал в Республике Алтай: Один человек погиб и несколько ранены

31 июля 2023, 07:47

В микроавтобусе на момент аварии находились 20 туристов, включая двое детей. В результате столкновения получили травмы шесть взрослых граждан и один ребенок, их состояние было настолько серьезным, что некоторым из них потребовалась госпитализация. Однако, по пути в больницу, у одного из пострадавших скончался, пишет ФедералПресс.

По предварительным данным, причиной аварии стала выезд ассенизатора на встречную полосу. Однако, точные обстоятельства инцидента сейчас выясняются полицией.

Подпишитесь
В Прикамье за год было вынесено 48 оправдательных приговоров
Сегодня, 10:20
Опять эвакуировали одну из пермских школ. В Минтербезе раскрыли причину
Сегодня, 11:01
В небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию
Сегодня, 09:23
В дептрансе Перми назвали условие, при котором могут вернуть кондукторов в автобусы
Сегодня, 11:01
Кто кормит пермяков и их детей «пальмой». Расследование Properm. ru
Сегодня, 06:38
Создают прецедент. В Пермском крае сотни СНТ судятся с регоператором по вывозу мусора
Сегодня, 02:00