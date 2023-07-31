На Урале зафиксировано 12 фактов поджога релейных шкафов в 2023 году

Posted 31 июля 2023,, 08:19
Published 31 июля 2023,, 08:19
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Он отметил, что 10 из этих преступлений были раскрыты, а по двум проводится проверка. В прошлом году на Урале был зарегистрирован всего один подобный инцидент, пишет ФедералПресс.
Терещенко поделился, что был составлен портрет типичного преступника. Обычно это либо люди с предыдущими судимостями и зависимые от наркотиков, либо молодые люди, втянутые в авантюру через интернет за небольшую оплату. Он также отметил, что за это кажущееся незначительное преступление предусмотрено длительное заключение.