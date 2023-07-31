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Posted 31 июля 2023,, 08:19

Published 31 июля 2023,, 08:19

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

На Урале зафиксировано 12 фактов поджога релейных шкафов в 2023 году

31 июля 2023, 08:19
На пресс-конференции в Екатеринбурге, замначальник Управления на транспорте МВД России по УрФО Александр Терещенко сообщил о 12 случаях поджога релейных шкафов на железнодорожных путях Уральского федерального округа за первое полугодие 2023 года.

Он отметил, что 10 из этих преступлений были раскрыты, а по двум проводится проверка. В прошлом году на Урале был зарегистрирован всего один подобный инцидент, пишет ФедералПресс.

Терещенко поделился, что был составлен портрет типичного преступника. Обычно это либо люди с предыдущими судимостями и зависимые от наркотиков, либо молодые люди, втянутые в авантюру через интернет за небольшую оплату. Он также отметил, что за это кажущееся незначительное преступление предусмотрено длительное заключение.

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