На Урале зафиксировано 12 фактов поджога релейных шкафов в 2023 году

Терещенко поделился, что был составлен портрет типичного преступника. Обычно это либо люди с предыдущими судимостями и зависимые от наркотиков, либо молодые люди, втянутые в авантюру через интернет за небольшую оплату. Он также отметил, что за это кажущееся незначительное преступление предусмотрено длительное заключение.