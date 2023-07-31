Следователи направили на повторную экспертизу убийцу троих детей из Екатеринбурга

Posted 31 июля 2023,, 08:25
Published 31 июля 2023,, 08:25
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Отец Петровой, Владимир Дремин, заявил, что для него действия следствия не вызывают удивления. Он добавил, что если бы первое экспертное заключение признало ее адекватной, никто бы не стал оспаривать его.
Весной Петрову направили на первое исследование, которое подтвердило ее неадекватность. Пока не разглашается, какое именно заболевание обнаружили у нее. Однако следователи начали сомневаться в результатах и отправили женщину в Москву. Там ее исследовали врачи известного Сербского исследовательского центра, пишет ФедералПресс.
Пока неизвестно, какое заключение вынесли медики из столицы. После исследования Петрову планируют вернуть в Екатеринбургскую СИЗО.