В Екатеринбурге мужчина напал на бывшую супругу с бензопилой

По понятным причинам, женщина была в отчаянном состоянии и попыталась справиться с нападавшим. Она брызнула перцовым баллончиком нападающему в лицо, но это лишь разозлило его ещё больше. В ярости, мужчина схватил бензопилу, которая оказалась под рукой, и напал на свою бывшую супругу.