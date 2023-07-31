В Екатеринбурге мужчина напал на бывшую супругу с бензопилой

Posted 31 июля 2023,, 07:37
Published 31 июля 2023,, 07:37
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Очевидцы происшествия рассказали, что мужчина сначала напал на 70-летнего мужчину, отца его бывшей жены. В помощь старику выбежала его 14-летняя внучка и бывшая супруга нападавшего, пишет ФедералПресс.
По понятным причинам, женщина была в отчаянном состоянии и попыталась справиться с нападавшим. Она брызнула перцовым баллончиком нападающему в лицо, но это лишь разозлило его ещё больше. В ярости, мужчина схватил бензопилу, которая оказалась под рукой, и напал на свою бывшую супругу.
Соседи, увидевшим происходящее, вызвали полицию. Смогли утихомирить буйного мужчину правоохранительные органы, которые его задержали. Сейчас его проверяют на употребление наркотиков, что может стать одной из причин его агрессивного поведения.
Этот ужасный инцидент подчеркивает необходимость обращаться за помощью и поддержкой в семейных конфликтах, а также борьбу с насилием и агрессией в отношениях. Семье пожилого мужчины и его бывшей супруге выражают соболезнования, а власти примут все необходимые меры, чтобы обеспечить их безопасность и предотвратить подобные происшествия в будущем.