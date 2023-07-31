В Новосибирске воспитателей подозревают в насилии над малышами

Posted 31 июля 2023,, 07:44
Published 31 июля 2023,, 07:44
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Сейчас следственные органы проводят тщательную проверку по факту возможного насилия, пишет ФедералПресс.
Сообщение о применении насилия в отношении малолетних воспитанников детского сада стало известно после публикации одного из средств массовой информации. В социальных сетях появилась видеозапись с камер наблюдения детского сада, на которой видно, как одна из воспитательниц грубо обращается с маленьким ребенком, хватая его за волосы и толкая, а другая сотрудница держит его за руку и пинает.
Проведение проверки по этому инциденту призвано выяснить все обстоятельства происшедшего и принять необходимые меры в отношении причастных к насилию воспитателей. Безопасность и благополучие детей — наиважнейшие приоритеты, и нарушения такого рода недопустимы.