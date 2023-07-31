В Новосибирске воспитателей подозревают в насилии над малышами

Сообщение о применении насилия в отношении малолетних воспитанников детского сада стало известно после публикации одного из средств массовой информации. В социальных сетях появилась видеозапись с камер наблюдения детского сада, на которой видно, как одна из воспитательниц грубо обращается с маленьким ребенком, хватая его за волосы и толкая, а другая сотрудница держит его за руку и пинает.