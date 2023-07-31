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Posted 31 июля 2023,, 07:44

Published 31 июля 2023,, 07:44

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

В Новосибирске воспитателей подозревают в насилии над малышами

31 июля 2023, 07:44
В Новосибирске возник скандальный скверный случай, когда воспитателей детского дошкольного учреждения подозревают в издевательствах над маленькими детьми.

Сейчас следственные органы проводят тщательную проверку по факту возможного насилия, пишет ФедералПресс.

Сообщение о применении насилия в отношении малолетних воспитанников детского сада стало известно после публикации одного из средств массовой информации. В социальных сетях появилась видеозапись с камер наблюдения детского сада, на которой видно, как одна из воспитательниц грубо обращается с маленьким ребенком, хватая его за волосы и толкая, а другая сотрудница держит его за руку и пинает.

Проведение проверки по этому инциденту призвано выяснить все обстоятельства происшедшего и принять необходимые меры в отношении причастных к насилию воспитателей. Безопасность и благополучие детей — наиважнейшие приоритеты, и нарушения такого рода недопустимы.

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