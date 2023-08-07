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Posted 7 августа, 13:28

Published 7 августа, 13:28

Modified 14 ноября, 21:59

Updated 14 ноября, 21:59

Аэродром Фролово под Пермью переполошил пролёт беспилотника

7 августа 2023, 13:28
БПЛА заметил экипаж самолёта Cessna-172.

Экипаж легкомоторного самолёта Cessna-172 заметил в районе аэродрома Фролово под Пермью пролёт беспилотника. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincident.

Происшествие зафиксировано вчера. Информация доведена до органов ПВО, МВД, ФСБ. Сигнал «Режим» не объявлялся. Что за беспилотник наблюдали с борта самолёта Cessna, неизвестно.

Авторы канала отмечают, что заявка на использование воздушного пространства операторами БПЛА не подавалась. Следовательно, пролёт был нелегальным.

Опрошенные журналистом Properm.ru пилоты, летающие на аэродроме Фролово, утверждают, что информация про БПЛА — это «утка»: «Кому-то что-то показалось и раззвонили на весь свет».

Губернатор Дмитрий Махонин в июне подписал указ о запрете на использование беспилотников на территории Пермского края. Исключение из запрета делается для аппаратов, которые используются органами власти, организациями, эксплуатирующими объекты водоснабжения, топливно-энергетического комплекса, иными предприятиями по договору с органами госвласти либо при получении соответствующего разрешения со стороны краевого оперштаба.

#Общество#Беспилотник#Беспилотники
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