Аэродром Фролово под Пермью переполошил пролёт беспилотника

Губернатор Дмитрий Махонин в июне подписал указ о запрете на использование беспилотников на территории Пермского края. Исключение из запрета делается для аппаратов, которые используются органами власти, организациями, эксплуатирующими объекты водоснабжения, топливно-энергетического комплекса, иными предприятиями по договору с органами госвласти либо при получении соответствующего разрешения со стороны краевого оперштаба.