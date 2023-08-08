Кошку выкинули из окна третьего этажа в Сахалинской области

Заботливые зоозащитники отвезли кошку в ветеринарную клинику, где ей были проведены рентген и УЗИ внутренних органов. Медики сообщили, что у животного был сильный болевой шок, черепно-мозговая травма, ушиб внутренних органов, сломан клык и повреждена слизистая челюсти. Кроме того, у кошки была замершая беременность и маточное кровотечение.