Кошку выкинули из окна третьего этажа в Сахалинской области

Posted 8 августа 2023,, 08:49
Published 8 августа 2023,, 08:49
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Взрослые вызвали волонтеров по защите животных, которые быстро приехали на место происшествия, пишет ФедералПресс.
Заботливые зоозащитники отвезли кошку в ветеринарную клинику, где ей были проведены рентген и УЗИ внутренних органов. Медики сообщили, что у животного был сильный болевой шок, черепно-мозговая травма, ушиб внутренних органов, сломан клык и повреждена слизистая челюсти. Кроме того, у кошки была замершая беременность и маточное кровотечение.
Специалистам потребовалось срочно провести операцию, в ходе которой были удалены поврежденный клык и плацента с погибшими плодами. Теперь кошка нуждается в особом питании и лекарственном лечении. Ей требуется много заботы и внимания, чтобы она смогла поправиться после происшедшего инцидента.