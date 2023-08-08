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Posted 8 августа 2023,, 08:49

Published 8 августа 2023,, 08:49

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Кошку выкинули из окна третьего этажа в Сахалинской области

8 августа 2023, 08:49
В столице Сахалинской области неизвестные бросили беременную кошку из окна на третьем этаже. Дети, игравшие во дворе дома, стали свидетелями этого ужасного инцидента и сразу позвали взрослых на помощь.

Взрослые вызвали волонтеров по защите животных, которые быстро приехали на место происшествия, пишет ФедералПресс.

Заботливые зоозащитники отвезли кошку в ветеринарную клинику, где ей были проведены рентген и УЗИ внутренних органов. Медики сообщили, что у животного был сильный болевой шок, черепно-мозговая травма, ушиб внутренних органов, сломан клык и повреждена слизистая челюсти. Кроме того, у кошки была замершая беременность и маточное кровотечение.

Специалистам потребовалось срочно провести операцию, в ходе которой были удалены поврежденный клык и плацента с погибшими плодами. Теперь кошка нуждается в особом питании и лекарственном лечении. Ей требуется много заботы и внимания, чтобы она смогла поправиться после происшедшего инцидента.

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