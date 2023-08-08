На Ямале огнем охвачено более 3000 гектаров

На данный момент выделено 22 очага возгораний, которые распространяются на площади около трех тысяч гектаров. Самая сложная ситуация наблюдается в Красноселькупском, Надымском, Пуровском и Ямальском районах ЯНАО. В борьбе с огнем задействованы приблизительно 400 сотрудников Ямалспаса, Авиалесоохраны и других организаций. В Надымском районе применяется уникальный самолет-амфибия Бе-200. Коллеги из других регионов, включая десантников из Тюменской области, помогают ямальским пожарным. 8 августа ожидается приезд специалистов из Архангельской области.