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Posted 8 августа 2023,, 08:51

Published 8 августа 2023,, 08:51

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

На Ямале огнем охвачено более 3000 гектаров

8 августа 2023, 08:51
На территории Ямала активны 22 пожара в лесных угодьях, охвативших площадь более трех тысяч гектаров. В тушении возгораний задействованы свыше 400 человек, включая три вертолета и самолет-амфибию Бе-200.

В целях предотвращения угрозы для населенных пунктов, экономических объектов и топливно-энергетического комплекса все государственные органы и службы, занимающиеся тушением пожаров, работают в повышенном режиме, как сообщает пресс-служба ямальского правительства, пишет ФедералПресс.

На данный момент выделено 22 очага возгораний, которые распространяются на площади около трех тысяч гектаров. Самая сложная ситуация наблюдается в Красноселькупском, Надымском, Пуровском и Ямальском районах ЯНАО. В борьбе с огнем задействованы приблизительно 400 сотрудников Ямалспаса, Авиалесоохраны и других организаций. В Надымском районе применяется уникальный самолет-амфибия Бе-200. Коллеги из других регионов, включая десантников из Тюменской области, помогают ямальским пожарным. 8 августа ожидается приезд специалистов из Архангельской области.

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