Столкновение легковушки и большегруза на трассе в Ярковском районе

Posted 8 августа 2023,, 08:43
Published 8 августа 2023,, 08:43
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
ДТП произошло на трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, на 83-м километре. Участниками аварии были грузовая машина и «КИА». Водителем «КИА» был мужчина 63 лет, а в салоне находились его трое несовершеннолетних внуков. В результате всех четверых погибли. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции по Тюменской области Василий Ренцанов.
Следует отметить, что грузовик остановился на обочине из-за поломки, пишет ФедералПресс.
По предварительным данным, все четверо погибших являются жителями Свердловской области. В связи с аварией на участке дороги были введены ограничения движения.