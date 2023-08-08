Столкновение легковушки и большегруза на трассе в Ярковском районе

ДТП произошло на трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, на 83-м километре. Участниками аварии были грузовая машина и «КИА». Водителем «КИА» был мужчина 63 лет, а в салоне находились его трое несовершеннолетних внуков. В результате всех четверых погибли. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции по Тюменской области Василий Ренцанов.