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Posted 8 августа 2023,, 08:43

Published 8 августа 2023,, 08:43

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Столкновение легковушки и большегруза на трассе в Ярковском районе

8 августа 2023, 08:43
На дороге в Ярковском районе произошло столкновение легковой машины и грузовика. Полиция сообщила, что автомобиль марки «КИА» врезался в грузовик, который в это время находился на обочине.

ДТП произошло на трассе Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск, на 83-м километре. Участниками аварии были грузовая машина и «КИА». Водителем «КИА» был мужчина 63 лет, а в салоне находились его трое несовершеннолетних внуков. В результате всех четверых погибли. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Госавтоинспекции по Тюменской области Василий Ренцанов.

Следует отметить, что грузовик остановился на обочине из-за поломки, пишет ФедералПресс.

По предварительным данным, все четверо погибших являются жителями Свердловской области. В связи с аварией на участке дороги были введены ограничения движения.

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