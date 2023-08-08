В Омске возбуждено уголовное дело после гибели девочки на пляже

В Омске трое подростков — мальчик и две девочки в возрасте 13 и 14 лет решили пойти купаться на неодобренный пляж у реки Иртыш. К сожалению, одна из девочек утонула. Событие было сообщено в Следственном комитете по региону.