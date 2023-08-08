В Омске возбуждено уголовное дело после гибели девочки на пляже

Posted 8 августа 2023,, 08:46
Published 8 августа 2023,, 08:46
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
По информации, 7 августа около 18 часов 13-летняя девочка вместе со старшей сестрой и еще одним своим знакомым отправилась на реку Иртыш для купания. Мальчик и 14-летняя девочка смогли выбраться из воды, ощутив, что их уносит течением, но неумеющая плавать 13-летняя девочка утонула, пишет ФедералПресс.
Ребята попытались спасти свою подругу, но не смогли этого сделать. В результате произошедшего следователи начали уголовное дело. Семейство девочек приехало в Омск навестить своего отца. Однако мужчина не следил за тем, где находятся его дочери.