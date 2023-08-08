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Posted 8 августа 2023,, 08:46

Published 8 августа 2023,, 08:46

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

В Омске возбуждено уголовное дело после гибели девочки на пляже

8 августа 2023, 08:46
В Омске трое подростков — мальчик и две девочки в возрасте 13 и 14 лет решили пойти купаться на неодобренный пляж у реки Иртыш. К сожалению, одна из девочек утонула. Событие было сообщено в Следственном комитете по региону.

По информации, 7 августа около 18 часов 13-летняя девочка вместе со старшей сестрой и еще одним своим знакомым отправилась на реку Иртыш для купания. Мальчик и 14-летняя девочка смогли выбраться из воды, ощутив, что их уносит течением, но неумеющая плавать 13-летняя девочка утонула, пишет ФедералПресс.

Ребята попытались спасти свою подругу, но не смогли этого сделать. В результате произошедшего следователи начали уголовное дело. Семейство девочек приехало в Омск навестить своего отца. Однако мужчина не следил за тем, где находятся его дочери.

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