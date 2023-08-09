В 2024 году российские авиакомпании получат шесть самолетов с пермскими двигателями

По словам Чемезова, в 2024 году в России впервые будет запущено серийное производство самолетов Superjet — Superjet New. Они будут построены полностью из отечественных комплектующих и оборудованы двигателями ПД-8, которые собираются в АО «ОДК-Сатурн». По утвержденной программе производства гражданской авиатехники запланирован выпуск 20 таких лайнеров каждый год.