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Posted 9 августа 2023,, 03:10

Published 9 августа 2023,, 03:10

Modified Сегодня, 02:37

Updated Сегодня, 02:37

В 2024 году российские авиакомпании получат шесть самолетов с пермскими двигателями

В 2024 году российские авиакомпании получат шесть самолетов с пермскими двигателями

9 августа 2023, 03:10
Фото: пресс-служба Ростеха | vk.com/rostec_ru
Ожидается, что воздушные суда будут полностью собраны из отечественных компонентов.

В следующем году российские авиакомпании получат первые шесть серийных самолетов МС-21, оборудованных двигателями ПД-14. Эти турбовентиляторные двигатели разработаны и производятся на пермском АО «ОДК-Авиадвигатель», входящем в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха». О грядущем обновлении гражданской авиатехники на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, в 2024 году в России впервые будет запущено серийное производство самолетов Superjet — Superjet New. Они будут построены полностью из отечественных комплектующих и оборудованы двигателями ПД-8, которые собираются в АО «ОДК-Сатурн». По утвержденной программе производства гражданской авиатехники запланирован выпуск 20 таких лайнеров каждый год.

Как сообщается в официальном telegram-канале ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», к 2025 году в России планируется производить 10 машин Ту-214 в год. С 2025 года с отечественного рынка начнут выбывать все иностранные компании, и будет необходим капитальный ремонт самолетов, сообщил Сергей Чемезов.

Этим летом стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» ожидает первых поставок МС-21 с двигателями ПД-14 и Ту-214 в декабре 2024 года. Такое заявление во время Петербургского международного экономического форума сделал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский, пишет ТАСС. Месяц спустя заявку на приобретение 38 отечественных самолетов МС-21 подали «Уральские авиалинии». Компания ожидает поставку лайнеров в 2029–2030 годах, рассказывал журналистам гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

#Общество#ПД-14#ПД-8
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