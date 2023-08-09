В 2024 году российские авиакомпании получат шесть самолетов с пермскими двигателями

Posted 9 августа 2023,, 03:10
Published 9 августа 2023,, 03:10
Modified Сегодня, 02:37
Updated Сегодня, 02:37
В следующем году российские авиакомпании получат первые шесть серийных самолетов МС-21, оборудованных двигателями ПД-14. Эти турбовентиляторные двигатели разработаны и производятся на пермском АО «ОДК-Авиадвигатель», входящем в Объединенную двигателестроительную корпорацию «Ростеха». О грядущем обновлении гражданской авиатехники на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.
По словам Чемезова, в 2024 году в России впервые будет запущено серийное производство самолетов Superjet — Superjet New. Они будут построены полностью из отечественных комплектующих и оборудованы двигателями ПД-8, которые собираются в АО «ОДК-Сатурн». По утвержденной программе производства гражданской авиатехники запланирован выпуск 20 таких лайнеров каждый год.
Как сообщается в официальном telegram-канале ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», к 2025 году в России планируется производить 10 машин Ту-214 в год. С 2025 года с отечественного рынка начнут выбывать все иностранные компании, и будет необходим капитальный ремонт самолетов, сообщил Сергей Чемезов.
Этим летом стало известно, что авиакомпания «Аэрофлот» ожидает первых поставок МС-21 с двигателями ПД-14 и Ту-214 в декабре 2024 года. Такое заявление во время Петербургского международного экономического форума сделал гендиректор авиакомпании Сергей Александровский, пишет ТАСС. Месяц спустя заявку на приобретение 38 отечественных самолетов МС-21 подали «Уральские авиалинии». Компания ожидает поставку лайнеров в 2029–2030 годах, рассказывал журналистам гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.