properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 августа 2023,, 09:18

Published 14 августа 2023,, 09:18

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

15-летняя девушка спрыгнула с четвертого этажа, чтобы спастись от педофила

14 августа 2023, 09:18
В Ижевске, столице Удмуртии, 15-летняя девушка прыгнула с четвертого этажа в попытке спастись от педофила. После этого она была доставлена в больницу.

Согласно информации, предоставленной экстренными службами, школьница получила переломы и была госпитализирована в ижевскую больницу. Согласно сообщению телеграм-канала Baza, происшествие произошло 12 августа на улице Пушкинской. Девятнадцатилетняя ученица самостоятельно пришла в гости к 34-летнему мужчине. Однако, когда он начал надоедать ей, она решила убежать, пишет ФедералПресс.

После падения девочка получила перелом позвоночника. На данный момент правоохранительные органы ведут поиски злоумышленника.

Федеральное агентство новостей «ФедералПресс» обратилось в региональное управление следственного комитета для получения дополнительной информации о случившемся, однако им отказались комментировать ситуацию, объясняя это тайной следствия.

Подпишитесь
В Прикамье за год было вынесено 48 оправдательных приговоров
Сегодня, 10:20
Опять эвакуировали одну из пермских школ. В Минтербезе раскрыли причину
Сегодня, 11:01
В небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию
Сегодня, 09:23
В дептрансе Перми назвали условие, при котором могут вернуть кондукторов в автобусы
Сегодня, 11:01
Кто кормит пермяков и их детей «пальмой». Расследование Properm. ru
Сегодня, 06:38
Создают прецедент. В Пермском крае сотни СНТ судятся с регоператором по вывозу мусора
Сегодня, 02:00