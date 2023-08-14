15-летняя девушка спрыгнула с четвертого этажа, чтобы спастись от педофила

Posted 14 августа 2023,, 09:18
Published 14 августа 2023,, 09:18
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Согласно информации, предоставленной экстренными службами, школьница получила переломы и была госпитализирована в ижевскую больницу. Согласно сообщению телеграм-канала Baza, происшествие произошло 12 августа на улице Пушкинской. Девятнадцатилетняя ученица самостоятельно пришла в гости к 34-летнему мужчине. Однако, когда он начал надоедать ей, она решила убежать, пишет ФедералПресс.
После падения девочка получила перелом позвоночника. На данный момент правоохранительные органы ведут поиски злоумышленника.
Федеральное агентство новостей «ФедералПресс» обратилось в региональное управление следственного комитета для получения дополнительной информации о случившемся, однако им отказались комментировать ситуацию, объясняя это тайной следствия.