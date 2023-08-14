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Posted 14 августа 2023,, 09:22

Published 14 августа 2023,, 09:22

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

43-летний бездомный получил черепно-мозговую травму в Петербурге

14 августа 2023, 09:22
У входа в Мариинскую больницу был обнаружен мужчина, который потерял сознание. Оказалось, что это бездомный местный житель в возрасте 43 лет. В предыдущий день он провел некоторое время в психосоматическом изоляторе.

После выписки у него были обнаружены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом двух ребер и ушибы, пишет ФедералПресс.

Полиция отвезла охранника, который находился на дежурстве утром 13 августа, для проверки обстоятельств получения травмы этим человеком. Сам пострадавший сообщил, что охранник также причастен к его избиению, как пишет издание «Фонтанка». Полиция запросила записи с камер видеонаблюдения, информацию о предоставлении помощи и основания для выписки.

В настоящее время проводится проверка и рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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