43-летний бездомный получил черепно-мозговую травму в Петербурге

Полиция отвезла охранника, который находился на дежурстве утром 13 августа, для проверки обстоятельств получения травмы этим человеком. Сам пострадавший сообщил, что охранник также причастен к его избиению, как пишет издание «Фонтанка». Полиция запросила записи с камер видеонаблюдения, информацию о предоставлении помощи и основания для выписки.