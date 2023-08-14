43-летний бездомный получил черепно-мозговую травму в Петербурге

Posted 14 августа 2023,, 09:22
Published 14 августа 2023,, 09:22
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
После выписки у него были обнаружены черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом двух ребер и ушибы, пишет ФедералПресс.
Полиция отвезла охранника, который находился на дежурстве утром 13 августа, для проверки обстоятельств получения травмы этим человеком. Сам пострадавший сообщил, что охранник также причастен к его избиению, как пишет издание «Фонтанка». Полиция запросила записи с камер видеонаблюдения, информацию о предоставлении помощи и основания для выписки.
В настоящее время проводится проверка и рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.