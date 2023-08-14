Перевернулся автомобиль с туристами в горах Партизанского района Красноярского края

Posted 14 августа 2023,, 09:41
Published 14 августа 2023,, 09:41
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
Детали происшествия предоставлены пресс-службой регионального министерства здравоохранения, пишет ФедералПресс.
«Автомобиль УАЗ перевернулся в горах. В салоне находилась женщина и ее несовершеннолетний сын. В результате пострадала сама женщина и ее ребенок», — сообщили представители пресс-службы.
В отделе уточнили, что в области, где произошло происшествие, не было сотовой связи, поэтому другая группа туристов связалась со спасателями через спутник и затем к эвакуации пострадавших присоединились медицинские службы для борьбы с катастрофами и красноярский отделение санитарной авиации. Пострадавшую женщину с подозрением на перелом позвоночника обследовали и прооперировали нейрохирурги из Красноярской краевой клинической больницы. Состояние женщины остается тяжелым, но стабильным. Мальчика госпитализировали в реанимацию больницы № 20, которая названа в честь Берзона.