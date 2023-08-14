Перевернулся автомобиль с туристами в горах Партизанского района Красноярского края

В отделе уточнили, что в области, где произошло происшествие, не было сотовой связи, поэтому другая группа туристов связалась со спасателями через спутник и затем к эвакуации пострадавших присоединились медицинские службы для борьбы с катастрофами и красноярский отделение санитарной авиации. Пострадавшую женщину с подозрением на перелом позвоночника обследовали и прооперировали нейрохирурги из Красноярской краевой клинической больницы. Состояние женщины остается тяжелым, но стабильным. Мальчика госпитализировали в реанимацию больницы № 20, которая названа в честь Берзона.