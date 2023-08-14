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Posted 14 августа 2023,, 09:41

Published 14 августа 2023,, 09:41

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Перевернулся автомобиль с туристами в горах Партизанского района Красноярского края

14 августа 2023, 09:41
В районе Партизанского района Красноярского края произошло ДТП с автомобилем, в котором находились туристы. Чрезвычайная ситуация была осложнена тем, что произошло это в гористой местности.

Детали происшествия предоставлены пресс-службой регионального министерства здравоохранения, пишет ФедералПресс.

«Автомобиль УАЗ перевернулся в горах. В салоне находилась женщина и ее несовершеннолетний сын. В результате пострадала сама женщина и ее ребенок», — сообщили представители пресс-службы.

В отделе уточнили, что в области, где произошло происшествие, не было сотовой связи, поэтому другая группа туристов связалась со спасателями через спутник и затем к эвакуации пострадавших присоединились медицинские службы для борьбы с катастрофами и красноярский отделение санитарной авиации. Пострадавшую женщину с подозрением на перелом позвоночника обследовали и прооперировали нейрохирурги из Красноярской краевой клинической больницы. Состояние женщины остается тяжелым, но стабильным. Мальчика госпитализировали в реанимацию больницы № 20, которая названа в честь Берзона.

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