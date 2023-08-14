properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 августа 2023,, 09:26

Published 14 августа 2023,, 09:26

Modified Сегодня, 20:25

Updated Сегодня, 20:25

Водителя из Нижнего Новгорода будут судить за смертельное ДТП

14 августа 2023, 09:26
В Нижнем Новгороде начнется судебное разбирательство по делу водителя, ответственного за смертельное ДТП. Произошла авария в этом году на перекрестке проспекта Ленина и 40-летия Октября в Челябинске.

По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, водитель обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к неосторожной смерти человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). Инцидент произошел 29 марта, когда 64-летний челябинец переходил дорогу по пешеходному переходу при зеленом свете светофора, пишет ФедералПресс.

Водитель грузовика Mercedes-Benz и полуприцепа из Нижегородской области въехал на территорию, предназначенную для пешеходов. Мужчине пришлось объезжать препятствие. В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм в автомобиле скорой помощи.

За такое преступление водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Пострадавшая сторона в ходе расследования подала гражданский иск против обвиняемого водителя и его работодателя, ООО «ЕманТрансАвто», на сумму 10 млн рублей.

Подпишитесь
В Прикамье за год было вынесено 48 оправдательных приговоров
Сегодня, 10:20
Опять эвакуировали одну из пермских школ. В Минтербезе раскрыли причину
Сегодня, 11:01
В небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию
Сегодня, 09:23
В дептрансе Перми назвали условие, при котором могут вернуть кондукторов в автобусы
Сегодня, 11:01
Кто кормит пермяков и их детей «пальмой». Расследование Properm. ru
Сегодня, 06:38
Создают прецедент. В Пермском крае сотни СНТ судятся с регоператором по вывозу мусора
Сегодня, 02:00