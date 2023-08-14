Водителя из Нижнего Новгорода будут судить за смертельное ДТП

Posted 14 августа 2023,, 09:26
Published 14 августа 2023,, 09:26
Modified Сегодня, 20:25
Updated Сегодня, 20:25
По информации пресс-службы прокуратуры Челябинской области, водитель обвиняется в нарушении ПДД, которое привело к неосторожной смерти человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). Инцидент произошел 29 марта, когда 64-летний челябинец переходил дорогу по пешеходному переходу при зеленом свете светофора, пишет ФедералПресс.
Водитель грузовика Mercedes-Benz и полуприцепа из Нижегородской области въехал на территорию, предназначенную для пешеходов. Мужчине пришлось объезжать препятствие. В результате ДТП пешеход скончался от полученных травм в автомобиле скорой помощи.
За такое преступление водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Пострадавшая сторона в ходе расследования подала гражданский иск против обвиняемого водителя и его работодателя, ООО «ЕманТрансАвто», на сумму 10 млн рублей.