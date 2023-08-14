Водителя из Нижнего Новгорода будут судить за смертельное ДТП

В Нижнем Новгороде начнется судебное разбирательство по делу водителя, ответственного за смертельное ДТП. Произошла авария в этом году на перекрестке проспекта Ленина и 40-летия Октября в Челябинске.