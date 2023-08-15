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Posted 15 августа 2023,, 09:07

Published 15 августа 2023,, 09:07

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

«Автодом» может начать производство автомобилей на заводе Mercedes в России

15 августа 2023, 09:07
В 2024 году компания «Автодом» планирует начать производство автомобилей на территории бывшего завода Mercedes в России. Об этом сообщил Денис Мантуров, вице-премьер и глава Минпромторга, в рамках форума «Армия-2023».

Он выразил надежду, что партнеры завершат свои соглашения и запустят производство в следующем году, сообщает 360tv.ru.

Мантуров отметил, что завод будет специализироваться на выпуске легковых автомобилей, так как производство наследуемое от Mercedes адаптировано именно под этот тип машин. Кроме того, он добавил, что производство на заводе Volkswagen в Калуге может быть запущено до конца текущего года.

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