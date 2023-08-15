«Автодом» может начать производство автомобилей на заводе Mercedes в России

Posted 15 августа 2023,, 09:07
Published 15 августа 2023,, 09:07
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Он выразил надежду, что партнеры завершат свои соглашения и запустят производство в следующем году, сообщает 360tv.ru.
Мантуров отметил, что завод будет специализироваться на выпуске легковых автомобилей, так как производство наследуемое от Mercedes адаптировано именно под этот тип машин. Кроме того, он добавил, что производство на заводе Volkswagen в Калуге может быть запущено до конца текущего года.