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Posted 15 августа 2023,, 13:40

Published 15 августа 2023,, 13:40

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Мощность взрыва на заправке в Махачкале составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте

15 августа 2023, 13:40
Согласно информации от председателя Ассоциации АЗС Дагестана Юсупа Чарабураева, мощность взрыва на автозаправочной станции в Махачкале составила около 35 тонн в тротиловом эквиваленте.

Он отметил, что в автосервисе рядом с заправкой находилось примерно 100 тонн аммиачной селитры, что соответствует приблизительно 35 тоннам тротила, сообщает 360tv.ru.

Вечером 14 августа произошел взрыв в Махачкале. Согласно первоначальным данным, пожар возник на станции технического обслуживания, а затем распространился на заправку. По последней официальной информации, число погибших составляет 35 человек, а более 100 получили различные травмы.

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