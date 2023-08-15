Мощность взрыва на заправке в Махачкале составила 35 тонн в тротиловом эквиваленте

Posted 15 августа 2023,, 13:40
Published 15 августа 2023,, 13:40
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Он отметил, что в автосервисе рядом с заправкой находилось примерно 100 тонн аммиачной селитры, что соответствует приблизительно 35 тоннам тротила, сообщает 360tv.ru.
Вечером 14 августа произошел взрыв в Махачкале. Согласно первоначальным данным, пожар возник на станции технического обслуживания, а затем распространился на заправку. По последней официальной информации, число погибших составляет 35 человек, а более 100 получили различные травмы.