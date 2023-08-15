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Posted 15 августа 2023,, 09:11

Published 15 августа 2023,, 09:11

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Мойсес Кайседо переходит в «Челси» за рекордную сумму

15 августа 2023, 09:11
Футболист из Эквадора Мойсес Кайседо перешел из команды «Брайтона» в лондонский клуб «Челси».

С игроком заключен контракт на восемь лет. Кайседо выразил радость от перехода: «Я счастлив быть частью такого клуба, как „Челси“! Не могу дождаться, чтобы присоединиться к новым партнерам».

По информации издания The Sun, сумма трансфера составила около 115 миллионов фунтов стерлингов, что является самой большой сделкой в истории английского футбола, сообщает 360tv.ru.

Таким образом, «Челси» побил собственный рекорд по трансферам. В январе клуб приобрел полузащитника Энцо Фернандеса из «Бенфики» за 107 миллионов фунтов.

В прошлом сезоне Кайседо провел 37 матчей за «Брайтона» и забил один гол. Также у него есть опыт выступления в сборной Эквадора, где он провел 33 матча и забил три гола.

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