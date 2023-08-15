Мойсес Кайседо переходит в «Челси» за рекордную сумму

Posted 15 августа 2023,, 09:11
Published 15 августа 2023,, 09:11
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
С игроком заключен контракт на восемь лет. Кайседо выразил радость от перехода: «Я счастлив быть частью такого клуба, как „Челси“! Не могу дождаться, чтобы присоединиться к новым партнерам».
По информации издания The Sun, сумма трансфера составила около 115 миллионов фунтов стерлингов, что является самой большой сделкой в истории английского футбола, сообщает 360tv.ru.
Таким образом, «Челси» побил собственный рекорд по трансферам. В январе клуб приобрел полузащитника Энцо Фернандеса из «Бенфики» за 107 миллионов фунтов.
В прошлом сезоне Кайседо провел 37 матчей за «Брайтона» и забил один гол. Также у него есть опыт выступления в сборной Эквадора, где он провел 33 матча и забил три гола.