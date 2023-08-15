На открытии торгов рубль укрепился по отношению к евро, доллару и юаню

Однако уже через 10 минут цена доллара поднялась до 97,20 рубля. К 07:20 он продолжает торговаться по цене 96,03 рубля. Курс евро на открытии торгов снизился на 3,18% и составил 103,75 рубля, а курс юаня уменьшился на 0,45% и достиг 13,33 рубля. В настоящее время за евро и юань дают 104,6 рубля и 13,129 рубля соответственно, сообщает 360tv.ru.