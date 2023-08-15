На открытии торгов рубль укрепился по отношению к евро, доллару и юаню

Posted 15 августа 2023,, 09:15
Published 15 августа 2023,, 09:15
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Однако уже через 10 минут цена доллара поднялась до 97,20 рубля. К 07:20 он продолжает торговаться по цене 96,03 рубля. Курс евро на открытии торгов снизился на 3,18% и составил 103,75 рубля, а курс юаня уменьшился на 0,45% и достиг 13,33 рубля. В настоящее время за евро и юань дают 104,6 рубля и 13,129 рубля соответственно, сообщает 360tv.ru.
Накануне доллар превысил отметку в 100 рублей, а евро стоило более 110 рублей. Подобные значения были зафиксированы в марте 2023 года. В понедельник, 14 августа, доллар стоил 99,84 рубля, а евро — 108,8 рубля.