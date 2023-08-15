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Posted 15 августа 2023,, 09:15

Published 15 августа 2023,, 09:15

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

На открытии торгов рубль укрепился по отношению к евро, доллару и юаню

15 августа 2023, 09:15
15 августа на Московской бирже рубль укрепился по отношению к доллару, евро и юаню по сравнению с предыдущей торговой сессией. В 06:59 американская валюта стоила 92,6 рубля.

Однако уже через 10 минут цена доллара поднялась до 97,20 рубля. К 07:20 он продолжает торговаться по цене 96,03 рубля. Курс евро на открытии торгов снизился на 3,18% и составил 103,75 рубля, а курс юаня уменьшился на 0,45% и достиг 13,33 рубля. В настоящее время за евро и юань дают 104,6 рубля и 13,129 рубля соответственно, сообщает 360tv.ru.

Накануне доллар превысил отметку в 100 рублей, а евро стоило более 110 рублей. Подобные значения были зафиксированы в марте 2023 года. В понедельник, 14 августа, доллар стоил 99,84 рубля, а евро — 108,8 рубля.

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