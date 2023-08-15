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Posted 15 августа 2023,, 06:49

Published 15 августа 2023,, 06:49

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Производство автомобилей Volkswagen может стартовать в Калуге до конца 2023 года

15 августа 2023, 06:49
Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может начаться к концу 2023 года, как сообщает вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Немецкий концерн Volkswagen продал свой бизнес в России за 125 миллионов евро. Сумма сделки была указана в отчете компании за первое полугодие. Ранее детали соглашения не разглашались, сообщает 360tv.ru.

В марте 2022 года Volkswagen объявил о прекращении производства автомобилей на территории РФ. В этом году концерн начал рассмотрение возможности продажи своих активов в России. «Авилон» и АФК «Система» стали кандидатами на приобретение бизнеса. В апреле Денис Мантуров сообщил о утверждении основных условий сделки. Соглашение не предусматривает обратного выкупа.

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