Производство автомобилей Volkswagen может стартовать в Калуге до конца 2023 года

Posted 15 августа 2023,, 06:49
Published 15 августа 2023,, 06:49
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Немецкий концерн Volkswagen продал свой бизнес в России за 125 миллионов евро. Сумма сделки была указана в отчете компании за первое полугодие. Ранее детали соглашения не разглашались, сообщает 360tv.ru.
В марте 2022 года Volkswagen объявил о прекращении производства автомобилей на территории РФ. В этом году концерн начал рассмотрение возможности продажи своих активов в России. «Авилон» и АФК «Система» стали кандидатами на приобретение бизнеса. В апреле Денис Мантуров сообщил о утверждении основных условий сделки. Соглашение не предусматривает обратного выкупа.