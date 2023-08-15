Производство автомобилей Volkswagen может стартовать в Калуге до конца 2023 года

В марте 2022 года Volkswagen объявил о прекращении производства автомобилей на территории РФ. В этом году концерн начал рассмотрение возможности продажи своих активов в России. «Авилон» и АФК «Система» стали кандидатами на приобретение бизнеса. В апреле Денис Мантуров сообщил о утверждении основных условий сделки. Соглашение не предусматривает обратного выкупа.