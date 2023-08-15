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Posted 15 августа 2023,, 09:23

Published 15 августа 2023,, 09:23

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Скончался народный артист РСФСР Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша

15 августа 2023, 09:23
Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша, скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Росгосцирка.

Скоропостижная смерть наступила после отказа от госпитализации, сообщает 360tv.ru.

В Росгосцирке выразили соболезнования родным и близким Николаева. Клоун Андрюша был известен своим юмором, смехом, энергией и философией, которые навсегда останутся в памяти его поклонников, близких и друзей.

Николаев был режиссером-постановщиком уникальных номеров комического цирка и эстрады, а также профессором ГИТИСа. Он являлся лауреатом различных цирковых конкурсов и обладателем награды «Золотая маска Грока».

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