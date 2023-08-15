Скончался народный артист РСФСР Андрей Николаев, известный как клоун Андрюша

Posted 15 августа 2023,, 09:23
Published 15 августа 2023,, 09:23
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Скоропостижная смерть наступила после отказа от госпитализации, сообщает 360tv.ru.
В Росгосцирке выразили соболезнования родным и близким Николаева. Клоун Андрюша был известен своим юмором, смехом, энергией и философией, которые навсегда останутся в памяти его поклонников, близких и друзей.
Николаев был режиссером-постановщиком уникальных номеров комического цирка и эстрады, а также профессором ГИТИСа. Он являлся лауреатом различных цирковых конкурсов и обладателем награды «Золотая маска Грока».