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Posted 15 августа 2023,, 09:21

Published 15 августа 2023,, 09:21

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Спрос на отечественные контактные линзы в России растет

15 августа 2023, 09:21
По словам первого замглавы Минпромторга, в России растет спрос на местные контактные линзы. В первом квартале 2023 года объем производства таких линз увеличился на 10,5%.

Он отметил, что если клиенты обращают внимание на отечественного производителя, это означает, что качество продукции будет постепенно улучшаться в соответствии с их требованиями, сообщает 360tv.ru.

Осьмаков подчеркнул, что есть система государственного регулирования для медицинских изделий, включая контактные линзы. Это означает, что продукция, получившая допуск к обороту, должна быть высокого качества.

В России сейчас работают девять производителей контактных линз, включая тех, кто экспортирует свою продукцию в страны ближнего зарубежья, добавил Осьмаков.

По его словам, некоторые производители специализируются на мягких линзах, другие на жестких. Есть также компании, которые производят несколько видов контактных линз.

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