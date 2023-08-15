Спрос на отечественные контактные линзы в России растет

Posted 15 августа 2023,, 09:21
Published 15 августа 2023,, 09:21
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Он отметил, что если клиенты обращают внимание на отечественного производителя, это означает, что качество продукции будет постепенно улучшаться в соответствии с их требованиями, сообщает 360tv.ru.
Осьмаков подчеркнул, что есть система государственного регулирования для медицинских изделий, включая контактные линзы. Это означает, что продукция, получившая допуск к обороту, должна быть высокого качества.
В России сейчас работают девять производителей контактных линз, включая тех, кто экспортирует свою продукцию в страны ближнего зарубежья, добавил Осьмаков.
По его словам, некоторые производители специализируются на мягких линзах, другие на жестких. Есть также компании, которые производят несколько видов контактных линз.