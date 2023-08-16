В 270 магазинов в Прикамье поступили 346 тысяч потенциально зараженных гриппом яиц

Posted 16 августа, 20:06
Published 16 августа, 20:06
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
9 августа в пермский Россельхознадзор поступила информация от коллег из республики Башкортостан о том, что на АО «Птицефабрика „Башкирская“ произошел массовый падеж птицы (кур-несушек). Ведомство зарегистрировало случай выявления высокопатогенного гриппа на предприятии из села Авдон Уфимского района республики Башкортостан. Диагноз был лабораторно подтвержден 11 августа в ФГБУ „ВНИИЗЖ“.
В Россельхознадзоре установили, что потенциально зараженные яйца данного производителя поступили на территорию Пермского края. Эту продукцию поставили в 270 организаций и индивидуальных предприятий в объеме 346 тыс. штук.
Для недопущения распространения высокопатогенного гриппа птиц на территории Пермского края были направлены информационные письма получателям продукции для изоляции и снятия с продажи продукции, отгруженной с АО «Птицефабрика „Башкирская“ от 18 июля 2023 года.
По состоянию на 15 августа ответ дали 42 хозяйствующих субъекта, 4578 шт. яиц изъято, 1610 шт. яиц утилизировано. Работа с остальными организациями и предпринимателями будет продолжена, продукция также подлежит изъятию и уничтожению.
Также Управление направило информацию в Государственную ветеринарную инспекцию Пермского края, Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и руководителям птицеводческих предприятий о необходимости проведения мероприятий по предупреждению заноса и распространения высокопатогенного гриппа птиц.
Судя по информации в открытых данных «СПАРК-Интерфакс», у птицефабрики зарегистрированы торговые знаки «Авдон» и «Авдоша». Также компания является лицензиатом бренда «Здоровая ферма». До 2016 года компания поставляла куриные эмбрионы производителю вакцин НПО «Микроген».
На сайтах гипермаркетов «Лента» и «МЕТРО» находится информация о том, что в линейке товаров были яйца под торговой маркой «Авдон». На сегодня на страницах указано, что данная продукция распродана, либо страница уже удалена из каталога.