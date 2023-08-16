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Posted 16 августа 2023,, 05:58

Published 16 августа 2023,, 05:58

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В горах Краснодарского края и Адыгеи ищут пропавших отца и сына

16 августа 2023, 05:58
Три отряда спасателей МЧС России проводят операцию по поиску отца и сына, которые потерялись в горах Краснодарского края и Адыгеи. Новости о поиске и видеозаписи действий спасателей были опубликованы в официальном Telegram-канале МЧС.

Один из отрядов спасателей совершает полеты на вертолете Ка-32 для осмотра районов рек Киши и Чессу в Адыгее и реки Уруштен в Краснодарском крае. Две другие группы спасателей проводят наземные поиски пешком, сообщает 360tv.ru.

В ходе полетов спасатели заметили три туристические стоянки, но они не обнаружили следов свежего пребывания людей — ни костров, ни палаток. Используя информацию от сотрудников метеостанции, которые подтвердили, что в последние дни никого не встречали, спасатели продолжают искать пропавших.

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