В горах Краснодарского края и Адыгеи ищут пропавших отца и сына

Три отряда спасателей МЧС России проводят операцию по поиску отца и сына, которые потерялись в горах Краснодарского края и Адыгеи. Новости о поиске и видеозаписи действий спасателей были опубликованы в официальном Telegram-канале МЧС.