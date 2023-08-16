properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 августа 2023,, 06:06

Published 16 августа 2023,, 06:06

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Жителей юга предупредили об опасности ультрафиолетового излучения

16 августа 2023, 06:06
На побережье Черного моря и в регионах Северного Кавказа ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения. Роман Вильфанд, главный специалист Гидрометцентра России, предупредил о возможной опасности этого явления.

На Черноморском побережье ситуация с ультрафиолетовым излучением будет неблагоприятной, сообщает 360tv.ru. Индекс ультрафиолетового излучения в Ростовской области и Центрально-черноземных областях будет составлять от шести до семи единиц при температуре воздуха +31…+34 градуса. В Северо-Кавказском федеральном округе он достигнет от восьми до девяти единиц при жаре около +37 градусов. Это солнце может быть опасным.

Подпишитесь
В Прикамье за год было вынесено 48 оправдательных приговоров
Сегодня, 10:20
Опять эвакуировали одну из пермских школ. В Минтербезе раскрыли причину
Сегодня, 11:01
В небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию
Сегодня, 09:23
В дептрансе Перми назвали условие, при котором могут вернуть кондукторов в автобусы
Сегодня, 11:01
Кто кормит пермяков и их детей «пальмой». Расследование Properm. ru
Сегодня, 06:38
Создают прецедент. В Пермском крае сотни СНТ судятся с регоператором по вывозу мусора
Сегодня, 02:00