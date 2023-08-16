Жителей юга предупредили об опасности ультрафиолетового излучения

На Черноморском побережье ситуация с ультрафиолетовым излучением будет неблагоприятной, сообщает 360tv.ru. Индекс ультрафиолетового излучения в Ростовской области и Центрально-черноземных областях будет составлять от шести до семи единиц при температуре воздуха +31…+34 градуса. В Северо-Кавказском федеральном округе он достигнет от восьми до девяти единиц при жаре около +37 градусов. Это солнце может быть опасным.