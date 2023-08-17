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Posted 17 августа 2023, 14:52

Published 17 августа 2023, 14:52

Modified 17 августа 2023, 14:54

Updated 17 августа 2023, 14:54

Из Прикамья за границу пытались вывести зараженную древесину с личинками Monochamus

Из Прикамья за границу пытались вывести зараженную древесину с личинками Monochamus

17 августа 2023, 14:52
Фото: 1MI
С начала года из Прикамья не дали вывезти 1548 кубометров заражённой древесины.

Специалисты Россельхознадзора при проведении досмотра 23 кубометров пиломатериалов хвойных пород из ели выявили повреждения древесины, характерные для карантинных вредителей леса рода Monochamus. Лес планировали отправить покупателям в Казахстан.

Контроль лесоматериалов проводился на площадке складирования пиломатериалов, расположенной в поселке Октябрьский. Лабораторно была подтверждена зараженность пиломатериалов карантинными вредителями, были идентифицированы: одна личинка черного бархатно-пятнистого усача (Monochamus saltuarius Gebler) и две личинки малого черного елового усача (Monochamus sutor Linnaeus), в жизнеспособных состояниях.

По данному факту собственнику зараженных пиломатериалов было выдано предписание об устранении выявленного нарушения в сфере карантина растений, согласно которому заражённая древесина будет уничтожена или подвергнута обеззараживанию.

С начала 2023 года на территории Пермского края было установлено 35 случаев обнаружения карантинных вредных организмов в 1548 кубометров лесоматериалов, предназначенных для транспортировки в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан и Азербайджан.

За аналогичный период 2022 года из региона был предотвращен вывоз 1377 кубометров зараженных лесоматериалов в Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Монголию и Азербайджан.

С начала года из Прикамья не дали вывезти 1525 кубометров заражённой древесины
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