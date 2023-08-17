Из Прикамья за границу пытались вывести зараженную древесину с личинками Monochamus

Posted 17 августа 2023, 14:52
Published 17 августа 2023, 14:52
Modified 17 августа 2023, 14:54
Updated 17 августа 2023, 14:54
Специалисты Россельхознадзора при проведении досмотра 23 кубометров пиломатериалов хвойных пород из ели выявили повреждения древесины, характерные для карантинных вредителей леса рода Monochamus. Лес планировали отправить покупателям в Казахстан.
Контроль лесоматериалов проводился на площадке складирования пиломатериалов, расположенной в поселке Октябрьский. Лабораторно была подтверждена зараженность пиломатериалов карантинными вредителями, были идентифицированы: одна личинка черного бархатно-пятнистого усача (Monochamus saltuarius Gebler) и две личинки малого черного елового усача (Monochamus sutor Linnaeus), в жизнеспособных состояниях.
По данному факту собственнику зараженных пиломатериалов было выдано предписание об устранении выявленного нарушения в сфере карантина растений, согласно которому заражённая древесина будет уничтожена или подвергнута обеззараживанию.
С начала 2023 года на территории Пермского края было установлено 35 случаев обнаружения карантинных вредных организмов в 1548 кубометров лесоматериалов, предназначенных для транспортировки в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан и Азербайджан.
За аналогичный период 2022 года из региона был предотвращен вывоз 1377 кубометров зараженных лесоматериалов в Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Монголию и Азербайджан.