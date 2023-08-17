Из Прикамья за границу пытались вывести зараженную древесину с личинками Monochamus

С начала 2023 года на территории Пермского края было установлено 35 случаев обнаружения карантинных вредных организмов в 1548 кубометров лесоматериалов, предназначенных для транспортировки в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан и Азербайджан.